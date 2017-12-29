У Каїрі нападник атакував коптів: 9 загиблих

Копирайт изображения Reuters Image caption Єгипетські копти раніше звинувачували місцеву владу у недостатніх заходах для їхнього захисту

Дев'ятеро людей загинули внаслідок двох атак на коптів на півдні Каїра, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту.

Шестеро цивільних і один поліцейський загинули, коли озброєний нападник спробував увірватися до коптської церкви. Його затримала поліція. При собі у нападника також були вибухівка і кулеметна зброя.

До нападу на церкву цей же чоловік атакував магазин неподалік, що належить коптам: там загинули двоє людей.

У міністерстві внутрішніх справ Єгипту заявили, що нападник був добре відомий правоохоронцям. Його назвали "одним із найактивніших терористичних елементів, який вчинив кілька терористичних нападів, у яких загинули поліцейські і цивільні".

За минулий рік у Єгипті загинуло понад 100 християн - відповідальність за більшість нападів узяла на себе місцева організація, близька до угруповання "Ісламська держава".

Сили безпеки країни встановили пропускні пункти довкола Каїру у відповідь на атаки. Раніше цього тижня місцева влада також обіцяла гарантувати безпеку упродовж свят - на Новий рік і Різдво, яке копти відзначають 7 січня.

Після п'ятничних нападів президент країни Абдель Фаттах аль-Сісі висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв продовжувати "очищати країну від тероризму й екстремізму".

Єгипет - переважно мусульманська країна. Християнська меншина складає 10% місцевого населення і здебільшого представлена прихожанами Коптської православної церкви Александрії.

Єгипетські копти раніше звинувачували владу у виключно формальних заходах, які та вживає для їхнього захисту.

Минулого квітня 45 людей загинули внаслідок двох нападів на коптські церкви у містах Александрія і Танта. У травні 29 коптів загинули, коли нападники атакували їхній автобус, що їхав до монастиря у центральному Єгипті. У жовтні цього року у Каїрі зарізали коптського священика.