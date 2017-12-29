По Ірану прокотилася хвиля антиурядових демонстрацій
У кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації. Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни - другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста.
Так ЗМІ повідомляють про значну кількість людей, які у п'ятницю вийшли на протести у містах Рашт на півночі і Керманшар на заході країни, а також про дещо менші демонстрації у містах Шираз, Ісфаган і Хамадан.
У Тегерані, столиці Ірану, на місцеву центральну площу вийшли близько 50 людей - за повідомленнями, кількох із них затримали. Протести пройшли навіть у місті Кум, священному для шиїтів.
Приводом до демонстрацій стало різке підвищення цін на продукти харчування. Зокрема, ціни на яйця за тиждень у країні піднялися удвічі.
Водночас у багатьох містах акції протесту переросли у серйозніші антиурядові демонстрації, на яких закликали звільнити політичних в'язнів і покласти край насиллю з боку поліції.
У Мешхеді, де поліція затримала 52 демонстрантів, також критикували іранський уряд за зосередження переважно на зовнішній політиці, аніж на внутрішніх проблемах країни.
Ці демонстрації - наймасштабніші у Ірані після протестів 2009 року, що спалахнули після суперечливих президентських виборів, зазначають оглядачі.
Іранська влада застерігає громадян від участі у незаконних зібраннях, проте у соцмережах все одно закликають до протестів у різних куточках країни.
"Кипуче невдоволення"
Аналіз від Казри Наджі, Перська служба ВВС
Демонстранти застали іранську владу зненацька. Стихійні антиурядові протести - рідкість у країні, де Вартові революції і численні розвідувальні служби тримають у міцних лещатах населення.
Передбачувано, вину за них покладають на антиреволюційні елементи й іноземних агентів. Але протести явно ростуть із кипучого невдоволення у Ірані, здебільшого пов'язаного із погіршенням економічної ситуації, перед яким постали звичайні іранці.
Перська служба ВВС з'ясувала, що лише за останні 10 років іранці в середньому збідніли на 30%.
Багато хто вірить, що кошти, які могли б покращити їхнє життя, витрачаються іранськими лідерами на війну в Сирії, Ємені й Іраку. Мільярди також витрачаються на поширення релігійної пропаганди і шиїтського ісламу по всьому світу.
Але виглядає, що опозиційні до президента Ірану Хассана Рухані лідери змогли запалити неспокій, влаштувавши демонстрацію, яка швидко вийшла з-під контролю і поширилася на інші міста і містечка по всій країні.