По Ірану прокотилася хвиля антиурядових демонстрацій

Image caption Протести у місті Мешхед - другому за величиною місті Ірану - у четвер обернулися 52 арештами

У кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації. Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни - другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста.

Так ЗМІ повідомляють про значну кількість людей, які у п'ятницю вийшли на протести у містах Рашт на півночі і Керманшар на заході країни, а також про дещо менші демонстрації у містах Шираз, Ісфаган і Хамадан.

У Тегерані, столиці Ірану, на місцеву центральну площу вийшли близько 50 людей - за повідомленнями, кількох із них затримали. Протести пройшли навіть у місті Кум, священному для шиїтів.

Приводом до демонстрацій стало різке підвищення цін на продукти харчування. Зокрема, ціни на яйця за тиждень у країні піднялися удвічі.

Копирайт изображения AFP Image caption Демонстранти у Мешхеді звинувачували президента Ірану Хассана Рухані у неспроможності контролювати ціни на продукти харчування в країні, що продовжують зростати

Водночас у багатьох містах акції протесту переросли у серйозніші антиурядові демонстрації, на яких закликали звільнити політичних в'язнів і покласти край насиллю з боку поліції.

У Мешхеді, де поліція затримала 52 демонстрантів, також критикували іранський уряд за зосередження переважно на зовнішній політиці, аніж на внутрішніх проблемах країни.

Ці демонстрації - наймасштабніші у Ірані після протестів 2009 року, що спалахнули після суперечливих президентських виборів, зазначають оглядачі.

Іранська влада застерігає громадян від участі у незаконних зібраннях, проте у соцмережах все одно закликають до протестів у різних куточках країни.

"Кипуче невдоволення"

Аналіз від Казри Наджі, Перська служба ВВС

Демонстранти застали іранську владу зненацька. Стихійні антиурядові протести - рідкість у країні, де Вартові революції і численні розвідувальні служби тримають у міцних лещатах населення.

Передбачувано, вину за них покладають на антиреволюційні елементи й іноземних агентів. Але протести явно ростуть із кипучого невдоволення у Ірані, здебільшого пов'язаного із погіршенням економічної ситуації, перед яким постали звичайні іранці.

Перська служба ВВС з'ясувала, що лише за останні 10 років іранці в середньому збідніли на 30%.

Багато хто вірить, що кошти, які могли б покращити їхнє життя, витрачаються іранськими лідерами на війну в Сирії, Ємені й Іраку. Мільярди також витрачаються на поширення релігійної пропаганди і шиїтського ісламу по всьому світу.

Але виглядає, що опозиційні до президента Ірану Хассана Рухані лідери змогли запалити неспокій, влаштувавши демонстрацію, яка швидко вийшла з-під контролю і поширилася на інші міста і містечка по всій країні.