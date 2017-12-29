Порошенко підписав указ про ліквідацію місцевих судів і створення окружних

Копирайт изображения UNIAN Image caption Замість Апеляційного суду Києва створять Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі

Президент Петро Порошенко підписав низку указів про ліквідацію місцевих загальних і місцевих апеляційних судів і створення замість них судів окружних.

Зокрема, укази президента ліквідують районні і міськрайонні суди і створюють на їхньому місці окружні суди. Так, наприклад, замість Печерського і Голосіївського райсудів Києва з'явиться Третій окружний суд Києва, а замість Києво-Святошинського міськрайонного суду - Києво-Святошинський окружний суд.

На заміну апеляційних судів, місцевих господарських судів і апеляційних господарських судів прийдуть апеляційні суди в апеляційних округах, господарські окружні суди і апеляційні господарські суди в апеляційних округах відповідно.

Наприклад, функції Господарського суду Києва виконуватиме Окружний господарський суд міста Києва. Замість Апеляційного суду Києва буде створений Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі. На заміну Київського апеляційного господарського суду створять Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі у місті Києві.

Укази президента набрали чинності одразу після їхнього опублікування.

Реорганізація місцевих і апеляційних судів є частиною судової реформи, що розпочалася у 2016 році, коли депутати Верховної Ради внесли поправки до Конституції, ухвалили новий закон про судоустрій та статусі суддів, а також щодо Вищої ради правосуддя та Конституційний суд.

Згідно з реформою, окрім ліквідації місцевих судів, скасовуються і вищі спеціалізовані суди, натомість їх замінює обраний на конкурсі Верховний суд, у якому працюватимуть 200 суддів і який стає єдиною касаційною інстанцією для всіх українських судів.

Детальніше про плани судової реформи: