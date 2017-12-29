Викрадений у Києві експерт із криптовалюти знайшовся – компанія

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Відомий фахівець у сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер, про викрадення якого заявляли раніше цього тижня, зайшовся. Про це повідомила компанія EXMO LLP, де пан Лернер працює аналітиком.

"26 грудня Павло був затриманий невідомими особами і від нього не було жодної інформації кілька днів, - йдеться у заяві компанії. - 29 грудня Павло вийшов на зв'язок".

У компанії зазначили, що він перебуває у безпеці, "із його здоров'ям все гаразд, але він перебуває у стані глибокого стресу, тому у найближчий час він не буде давати офіційних коментарів".

У самій EXMO також відмовилися надавати інші деталі щодо того, що сталося із Павлом Лернером, пояснивши, що це може зашкодити слідству.

Там запевнили, що інцидентом із паном Лернером займаються правоохоронні органи.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що 40-річного чоловіка викрали ще 26 грудня, коли він вийшов зі свого офісу в Оболонському районі столиці. Чоловіки у балаклавах затягли його у чорний Mercedes-Benz.

Поліція Києва підтвердила BBC, що у цей день в Києві справді викрали людину, але її імені не уточнила.

За словами речника поліції, справу зараз розслідують і пізніше оприлюднять більше інформації.

Пан Лернер є відомим російським експертом з блокчейну, а новина про його викрадення приголомшила багатьох у міжнародній спільноті, що має справу з криптовалютою.

Блокчейн - це технологія, яка лежить в основі біткоїну.

Компанія Exmo Finance зареєстрована у Британії, але здійснює основні операції в Україні. За даними її веб-сайту, у неї 94 945 активних користувачів, що торгують криптовалютами.