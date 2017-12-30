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Джихадистське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у магазині в Санкт-Петербурзі 27 грудня, в результаті якого постраждали 13 людей.

Заяву угруповання цитує пов'язане з ним агентство Amaq.

Втім, свої твердження джихадисти ніяк не обґрунтували.

Спочатку Слідчий комітет Росії кваліфікував вибух як замах на вбивство. На наступний день російський президент Володимир Путін назвав подію терактом.

27 грудня в магазині "Перекресток" на Кондратьєвському проспекті в Санкт-Петербурзі пролунав вибух. Постраждали 13 людей, вісім з них були госпіталізовані.

Вибуховий пристрій, імовірно, залишили в камері схову.

Копирайт изображения НАК Image caption Вибух стався в камері схову поруч з касами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що пан Путін зробив свій висновок на основі доповідей спецслужб.

"По мірі виявлення якихось деталей, ці деталі аналізуються, доповідаються главі держави. На основі цих доповідей глава держави робить свій висновок", - пояснив він.

"Справа в тому, що там же були використані травматичні елементи, відповідно, це в будь-якому випадку, так чи інакше, терористичний акт", - додав Пєсков.

Раніше у грудні ФСБ Росії повідомила про затримання групи, яка планувала вибухи в Санкт-Петербурзі, в тому числі в Казанському соборі. Загалом затримали сіох людей. За інформацією ФСБ, всі вони є прихильниками "Ісламської держави".

Через кілька днів у Кремлі повідомили, що інформацію про підготовку теракту в Санкт-Петербурзі надало Центральне розвідувальне управління США. Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і подякував йому.

У квітні у метро в Петербурзі стався теракт, що забрав життя 16 людей.

За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалилов, що народився в Киргизії 1995 року. Загалом в рамках розслідування були затримані 11 людей.

Відповідальність за подію взяло на себе ісламістське угруповання "Батальйон імама Шаміля", який заявив про свій зв'язок зі структурами "Аль-Каїди".