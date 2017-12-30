Порошенко схвалив бюджет на 2018 рік

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Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2018 рік, ухвалений Верховною Радою 7 грудня.

Закон набирає чинності з 1 січня.

Уряд називає кошторис 2018 року - бюджетом зростання.

Передусім, оптимістичні оцінки уряду базуються на прогнозі, що наступного року український ВВП зросте на 3% проти 2% зростання, яке очікується за підсумками 2017 року.

Втім, у бюджеті на 2017 рік уряд так само закладав зростання ВВП на 3%, проте ці очікування не справдилися.

Бюджеті-2018 також передбачає зростання мінімальної зарплати на 16% - до 3723 грн.

При цьому прожитковий мінімум становитиме 1 700 грн на місяць.