Непал заборонив альпіністам-одинакам підніматися на Еверест
Непал заборонив альпіністам-одинакам підніматися на свої гори, зокрема Джомолунгму (Еверест). Таким чином хочуть зменшити кількість нещасних випадків.
Нові правила безпеки також забороняють підкорювати найвищу гору планети людям без двох кінцівок і незрячим.
Представник туристичного відомства заявив, що закони переглянули, аби зробити альпінізм безпечнішим і зменшити кількість смертей.
Цього року піднятися на Еверест спробувала рекордна кількість людей. Але також було й багато інцидентів.
Кількість смертей цього сезону поки що зупинилася на шести. Серед загиблих - 85-річний Мін Бахадур Шерхан, який намагався повернути собі титул найстаршого підкорювача Джомолунгми.
Також загинув всесвітньо відомий альпініст Улі Штек на прізвисько "Швейцарська машина". Він намагався самотужки піднятися на сусідню з Еверестом гору.
За новими правилами, іноземці повинні будуть іти в гори у супроводі гіда.
Влада сподівається, що це створить більше робочих місць для непальських повідників.
Але дехто розкритикував заборону для людей без двох кінцівок і незрячих.
Харі Буда Магар, який втратив обидві ноги в Афганістані та планував піти в гори, назвав це рішення "дискримінаційним" і "несправедливим".
"Я піднімуся на Еверест, що б не вирішив уряд. Немає нічого неможливого", - написав він у Facebook.
Від 1920 року на Джомолунгмі загинули понад 200 людей. Більшість із цих смертей сталися після 1980 року.
Альпіністи гинуть із різних причин.
За статистикою, яку BBC отримала з Бази даних Гімалаїв у 2015 році, найбільше людей померли через лавини (29%) та падіння (23%).
Більш ніж 20% убила гостра гірська хвороба.