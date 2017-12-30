Непал заборонив альпіністам-одинакам підніматися на Еверест

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Непал заборонив альпіністам-одинакам підніматися на свої гори, зокрема Джомолунгму (Еверест). Таким чином хочуть зменшити кількість нещасних випадків.

Нові правила безпеки також забороняють підкорювати найвищу гору планети людям без двох кінцівок і незрячим.

Представник туристичного відомства заявив, що закони переглянули, аби зробити альпінізм безпечнішим і зменшити кількість смертей.

Цього року піднятися на Еверест спробувала рекордна кількість людей. Але також було й багато інцидентів.

Кількість смертей цього сезону поки що зупинилася на шести. Серед загиблих - 85-річний Мін Бахадур Шерхан, який намагався повернути собі титул найстаршого підкорювача Джомолунгми.

Також загинув всесвітньо відомий альпініст Улі Штек на прізвисько "Швейцарська машина". Він намагався самотужки піднятися на сусідню з Еверестом гору.

За новими правилами, іноземці повинні будуть іти в гори у супроводі гіда.

Влада сподівається, що це створить більше робочих місць для непальських повідників.

Але дехто розкритикував заборону для людей без двох кінцівок і незрячих.

Харі Буда Магар, який втратив обидві ноги в Афганістані та планував піти в гори, назвав це рішення "дискримінаційним" і "несправедливим".

"Я піднімуся на Еверест, що б не вирішив уряд. Немає нічого неможливого", - написав він у Facebook.

Від 1920 року на Джомолунгмі загинули понад 200 людей. Більшість із цих смертей сталися після 1980 року.

Альпіністи гинуть із різних причин.

За статистикою, яку BBC отримала з Бази даних Гімалаїв у 2015 році, найбільше людей померли через лавини (29%) та падіння (23%).

Більш ніж 20% убила гостра гірська хвороба.