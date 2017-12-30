У Харкові невідомий забарикадувався в "Укрпошті"

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Невідомий чоловік забарикадувався в приміщенні "Укрпошти" в Харкові, повідомляє обласна поліція в суботу.

Окрім нього, там, можливо, перебувають дев'ять дорослих і двоє дітей, сказав "Інтерфаксу" керівник поліції Харківщини Олег Бех.

Утім, згодом він додав, що ця інформація ще остаточно не підтверджена.

"Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт", - сказав пан Бех.

На місце події прибули сили спецпризначення "КОРД".

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Про подію оператору "102" о 14:40 повідомив чоловік, дружина якого працює в "Укрпошті", каже обласна поліція.

За його словами, до відділення на вулиці Шевченка увійшов чоловік у масці "з метою пограбування".

Зараз цю інформацію перевіряють.

Невідомий нібито сказав, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати, розповів ЗМІ речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Пан Бех згодом додав в ефірі каналу "112 Україна": "Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємось встановити всі обставини".

За його словами, невідомий зв'язується з поліцією через телефони заручників.

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"Йому пропонують скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі. Будемо сподіватися, що йому вистачить розуму здатися, замість того, щоб перед Новим роком отримати кулю снайпера в голову", - написав у Facebook депутат Антон Геращенко.

"Українська правда" вела трансляцію з місця події. На ній видно, що територію біля будівлі оточила поліція.

На місці багато машин поліції, пожежники та "швидка".

Також туди виїхала переговорна група та керівництво харківської поліції.

На перехресті вулиць Матюшенка і Шевченка перекрили рух транспорту.

Місцеве видання 057.ua каже, що в районі станції метро "Київська" утворилися затори.

Про це повідомляють і користувачі соцмереж.