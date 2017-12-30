Харків: із захопленої "Укрпошти" вивели жінок і дітей

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Із відділення "Укрпошти", в якому забарикадувався невідомий, вивели трьох жінок і двох дітей, каже поліція.

Раніше повідомляли, що в приміщенні може бути 11 людей, але ця інформація остаточно не підтверджена.

Депутат Антон Геращенко казав про дев'ять захоплених, як працівників пошти, так і відвідувачів.

"Станом на 18-10 поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей та трьох жінок. Вони зараз у безпеці", - каже поліція.

Раніше повідомлялося, що близько третьої дня чоловік у масці зайшов на пошту на вулиці Шевченка і забарикадувався там. На місце прибула поліція.

На місце події прибуло, зокрема, керівництво обласної поліції, переговорна група та сили спецпризначення "КОРД".

Відкрите кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Вона передбачає покарання 15 років тюрми.

Про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює в "Укрпошті", каже поліція.

За його словами, близько 14:40 до відділення на вулиці Шевченка увійшла людина в масці "з метою пограбування".

На місце прибули наряди поліції. Зловмисник забарикадувався та заявив про захоплення заручників.

Невідомий нібито сказав, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати, розповів ЗМІ речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт", - сказав голова обласної поліції Олег Бех "Інтерфаксу".

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Згодом він також додав в ефірі каналу "112 Україна": "Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємося встановити всі обставини".

За його словами, невідомий зв'язується з поліцією через телефони заручників.

"Йому пропонують скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі. Будемо сподіватися, що йому вистачить розуму здатися, замість того, щоб перед Новим роком отримати кулю снайпера в голову", - написав у Facebook депутат Антон Геращенко.

"За останніми даними, він не виключає можливості добровільно здатися правоохорнцям, на що і будемо сподіватися", - пізніше заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

З відео та фото з місця події видно, що територію біля будівлі оточила поліція. На місці перебувають також пожежники та швидка.

На перехресті вулиць Матюшенка і Шевченка перекрили рух транспорту.

Місцеве видання 057.ua каже, що в районі станції метро "Київська" утворилися затори.

Про це повідомляють і користувачі соцмереж.