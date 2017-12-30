У Росії затримали підозрюваного у вибуху в магазині
Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала підозрюваного у вибуху бомби, що стався в магазині Санкт-Петербурга.
Відомство називає затриманого організатором і безпосереднім виконавцем підриву саморобної вибухівки.
Слідчі вже почали допитувати затриманого. Його імені пока не називають.
Слідство проситиме суд про арешт
"Інтерфакс" і петербурзьке видання "Фонтанка", посилаючись на джерела, повідомляють, що затриманий - мешканець Петербурга на ім'я Дмитро.
Бомба вибухнула в камері схову в магазині "Перекресток" на Кондратьєвському проспекті ввечері 27 грудня.
Потужність вибуху склала двісті грамів у тротиловому еквіваленті. Від нього постраждали 18 людей, вісім із них залишаються в лікарнях.
"Фонтанка" раніше повідомляла, що за півгодини до вибуху в супермаркет нібито увійшов "брюнет міцної статури та неслов'янської зовнішності".
Він поклав рюкзак в камеру зберігання, швидко пройшвся торговою залою, а потім вийшов із магазину.
Видання опублікувало кадри, зняті камерою відеоспостереження.
Вибух спершу кваліфікували як замах на вбивство, але потім президент Путін назвав інцидент терактом.
У квітні в Петербурзі стався вибух у метро, який забрав життя 16 людей. Відповідальність за нього взяло на себе ісламістське угруповання "Батальйон імама Шаміля".