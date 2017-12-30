У Росії затримали підозрюваного у вибуху в магазині

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Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала підозрюваного у вибуху бомби, що стався в магазині Санкт-Петербурга.

Відомство називає затриманого організатором і безпосереднім виконавцем підриву саморобної вибухівки.

Слідчі вже почали допитувати затриманого. Його імені пока не називають.

Слідство проситиме суд про арешт

"Інтерфакс" і петербурзьке видання "Фонтанка", посилаючись на джерела, повідомляють, що затриманий - мешканець Петербурга на ім'я Дмитро.

Бомба вибухнула в камері схову в магазині "Перекресток" на Кондратьєвському проспекті ввечері 27 грудня.

Потужність вибуху склала двісті грамів у тротиловому еквіваленті. Від нього постраждали 18 людей, вісім із них залишаються в лікарнях.

"Фонтанка" раніше повідомляла, що за півгодини до вибуху в супермаркет нібито увійшов "брюнет міцної статури та неслов'янської зовнішності".

Він поклав рюкзак в камеру зберігання, швидко пройшвся торговою залою, а потім вийшов із магазину.

Видання опублікувало кадри, зняті камерою відеоспостереження.

Вибух спершу кваліфікували як замах на вбивство, але потім президент Путін назвав інцидент терактом.

У квітні в Петербурзі стався вибух у метро, який забрав життя 16 людей. Відповідальність за нього взяло на себе ісламістське угруповання "Батальйон імама Шаміля".