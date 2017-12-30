У Харкові звільнили всіх заручників з "Укрпошти" - поліція

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У Харкові звільнили людей, яких утримував невідомий чоловік у відділенні "Укрпошти".

"Операція зі звільнення заручників ... завершена. Усі люди, яких протягом дня утримували всередині, - звільнені", - повідомила Національна поліція в суботу ввечері.

Підозрюваного затримали. Жертв і постраждалих, за офіційними даними, немає.

Силовий варіант не застосовували, розповів голова обласної поліції Олег Бех.

За його словами, одна з працівниць пошти відчинила двері, і правоохронці зайшли всередину.

Це сталося близько 20:15, передають "Українські новини". Далі туди під'їхали машини швидкої, а поліція почала виводити людей.

Близько третьої дня чоловік у масці зайшов на пошту на вулиці Шевченка і забарикадувався там.

Скільки всього людей було в будівлі - поки неясно. Посадовці називали цифри від 9 до 11, але застерігали, що інформація непідтверджена.

Після переговорів з відділення вивели трьох жінок і двох дітей віком 11 та 13 років.

Відкрите кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Вона передбачає покарання 15 років тюрми.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян подякував співробітникам "Укрпошти" та попросив керівника підприємства, аби їм оголосили подяку та виплатили підвищену премію.

Він також опублікував фото підозрюваного зі скривавленим обличчям.

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Як розгорталися події

Про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює в "Укрпошті", каже поліція.

За його словами, близько 14:40 до відділення на вулиці Шевченка увійшла людина в масці "з метою пограбування".

На місце прибули правоохоронці, зокрема керівництво обласної поліції, переговорна група та сили спецпризначення "КОРД".

Підозрюваний забарикадувався та заявив про захоплення заручників.

Він нібито сказав, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати, розповів ЗМІ речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт", - сказав голова обласної поліції Олег Бех "Інтерфаксу".

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Згодом він також додав в ефірі каналу "112 Україна": "Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємося встановити всі обставини".

За його словами, невідомий зв'язувався з поліцією через телефони заручників.

"Йому пропонують скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі. Будемо сподіватися, що йому вистачить розуму здатися, замість того, щоб перед Новим роком отримати кулю снайпера в голову", - написав у Facebook депутат Антон Геращенко.

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До переговорів залучили батька і друга дитинства підозрюваного.

Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, сказав, що чоловік не виключав можливості добровільно здатися.

З відео та фото з місця події видно, що територію біля будівлі оточив кордон поліції. На місці перебувають також пожежники та швидка.

На перехресті вулиць Матюшенка і Шевченка перекрили рух транспорту.

Місцеве видання 057.ua каже, що в районі станції метро "Київська" утворилися затори.

Про це повідомляли і користувачі соцмереж.