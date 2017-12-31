Іран погрожує демонстрантам "залізним кулаком"
Іранський Корпус вартових Ісламської революції застеріг протестувальників, що якщо політичні заворушення триватимуть, мітингарі побачать "залізний кулак" нації.
В країні вже три дні тривають демонстрації, які спалахнули через падіння рівня життя.
Але командувач Корпусу вартових - гілки іранської армії - заявив, що протести деградували й перетворилися на зібрання людей, що вигукують політичні гасла та спалюють державну власність.
Втім, ці мітинги є найбільшим виявом інакомислення в країні з часу великих демонстрацій прибічників реформ 2009 року.
Повідомляють про двох загиблих в ході акцій.
Під час протестів у містах Хорремабад, Зенджан і Ахваз лунали заклики до усунення та побажання смерті верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменеї.
Іранський Корпус вартових Ісламської революції - це потужна сила, яка пов'язана з верховним лідером країни й опікується збереженням там ісламської системи.
Бригадний генерал Есмаіл Кусарі заявив інформаційному агентству ISNA:
"Якщо люди вийшли на вулиці через високі ціни, вони б не мали скандувати такі гасла й палити державну власність та автомобілі".
Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі також застеріг, що протестувальники будуть притягнуті до відповідальності.
"Ті, хто завдають шкоди державній власності, порушує порядок і закон, повинні відповідати за свою поведінку та заплатити за це", - сказав він.
Що відбувається?
Протести почалися у місті Мешхед на північному сході країни у четвер і в п'ятницю поширилися на інші великі міста.
Невелика демонстрація в Тегерані в суботу переросла на кількатисячний мітинг, сталися сутички студентів з поліцією.
У кількох інших містах протести також переросли у сутички.
Серед останніх подій в Ірані:
- В місті Доруд, за повідомленнями, були застрелені двоє людей.
- В Абхарі демонстранти підпалили великі плакати з зображенням верховного лідера.
- В Араку протестувальники, за повідомленнями, підпалили місцевий штаб проурядового силового угрупування "Басидж".
- У Мешхеді протестувальники спалили поліцейські мотоцикли. Ця сутичка була зафіксована на відео.
- Багато повідомлень про те, що люди втрачають доступ до інтернету на своїх мобільних телефонах.
За словами кореспондента Перської служби BBC Касри Наджі, типовою темою на протестах в усіх містах є заклик до припинення правління кліриків в Ірані.
Люди також розгнівані через втручання Ірану в конфлікти за кордоном.
У Мешхеді деякі скандували: "Не для Гази, не для Лівану, моє життя - для Ірану". На думку протестувальників, влада країни надто зосереджується на зовнішніх, а не на внутрішніх проблемах.
Іран є ключовим союзником уряду Башара Асада в Сирії.
Його також звинувачується в тому, що він забезпечує зброєю повстанців-хуситів, які воюють проти коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені, а також є союзником потужного шиїтського руху "Хезболла" в Лівані.