Іран погрожує демонстрантам "залізним кулаком"

Копирайт изображения EPA Image caption У багатьох сутичках брали участь студенти

Іранський Корпус вартових Ісламської революції застеріг протестувальників, що якщо політичні заворушення триватимуть, мітингарі побачать "залізний кулак" нації.

В країні вже три дні тривають демонстрації, які спалахнули через падіння рівня життя.

Але командувач Корпусу вартових - гілки іранської армії - заявив, що протести деградували й перетворилися на зібрання людей, що вигукують політичні гасла та спалюють державну власність.

Втім, ці мітинги є найбільшим виявом інакомислення в країні з часу великих демонстрацій прибічників реформ 2009 року.

Повідомляють про двох загиблих в ході акцій.

Під час протестів у містах Хорремабад, Зенджан і Ахваз лунали заклики до усунення та побажання смерті верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменеї.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції - це потужна сила, яка пов'язана з верховним лідером країни й опікується збереженням там ісламської системи.

Бригадний генерал Есмаіл Кусарі заявив інформаційному агентству ISNA:

"Якщо люди вийшли на вулиці через високі ціни, вони б не мали скандувати такі гасла й палити державну власність та автомобілі".

Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі також застеріг, що протестувальники будуть притягнуті до відповідальності.

"Ті, хто завдають шкоди державній власності, порушує порядок і закон, повинні відповідати за свою поведінку та заплатити за це", - сказав він.

Що відбувається?

Копирайт изображения Reuters Image caption У Тегерані під час протестів виникли пожежі

Протести почалися у місті Мешхед на північному сході країни у четвер і в п'ятницю поширилися на інші великі міста.

Невелика демонстрація в Тегерані в суботу переросла на кількатисячний мітинг, сталися сутички студентів з поліцією.

У кількох інших містах протести також переросли у сутички.

Серед останніх подій в Ірані:

В місті Доруд, за повідомленнями, були застрелені двоє людей.

В Абхарі демонстранти підпалили великі плакати з зображенням верховного лідера.

В Араку протестувальники, за повідомленнями, підпалили місцевий штаб проурядового силового угрупування "Басидж".

У Мешхеді протестувальники спалили поліцейські мотоцикли. Ця сутичка була зафіксована на відео.

Багато повідомлень про те, що люди втрачають доступ до інтернету на своїх мобільних телефонах.

За словами кореспондента Перської служби BBC Касри Наджі, типовою темою на протестах в усіх містах є заклик до припинення правління кліриків в Ірані.

Люди також розгнівані через втручання Ірану в конфлікти за кордоном.

У Мешхеді деякі скандували: "Не для Гази, не для Лівану, моє життя - для Ірану". На думку протестувальників, влада країни надто зосереджується на зовнішніх, а не на внутрішніх проблемах.

Іран є ключовим союзником уряду Башара Асада в Сирії.

Його також звинувачується в тому, що він забезпечує зброєю повстанців-хуситів, які воюють проти коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені, а також є союзником потужного шиїтського руху "Хезболла" в Лівані.