У Чернігові викрали бронзове погруддя Пушкіна

Image caption Погруддя викрали вночі

У Чернігові невідомі викрали погруддя російського поета Олександра Пушкіна, встановлене понад сто років тому.

Зникнення пам'ятника місцеві мешканці помітили зранку, повідомляє позаштатний кореспондент ВВС в Чернігові. Одразу повідомили до поліції. На місці працюють правоохоронці.

Пам'ятник стояв в історичній частині міста - на стародавньому Дитинці.

Погруддя було зроблене з бронзи. Його встановили в місті 25 вересня 1900 року - до сторіччя з дня народження поета.

Копирайт изображения Public domain Image caption Пам'ятник заввишки півтора метра відкрили 1900 року

Гроші на бюст, зазначають експерти, збирали тоді всім містом, давали кошти і прості мешканці. Таким чином, містяни вшанували поета, який двічі бував у Чернігові - у 1820-му та 1824-му роках. А ось виготовляли пам'ятник вже у Петербурзі.

На думку фахівців, викрадене погруддя має насамперед художню цінність.

Ані викрадачів, ані бюст, поки що не знайшли.

Це вже друга аналогічна крадіжка за останні два тижні у Чернігові.

18 грудня в місті, знову ж таки - в історичній частині, викрали бронзове погруддя Михайла Коцюбинського.

Зловмисників, як і пам'ятник, правоохоронці шукають і досі. Обидві крадіжки були скоєні вночі.