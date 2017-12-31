Аварія гідролітака в Австралії: шестеро загиблих

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Шестеро людей загинули в результаті аварії гідролітака над річкою Хоксбері в Австралії. Трагедія сталася за 50 км від Сіднея.

За даними поліції штату Новий Південний Уельс, з уламків, що лежать на глибині 13 м, дайвери підняли на поверхню шість тіл.

За непідтвердженими повідомленнями, серед жертв - 11-річний хлопчик, пілот і четверо громадян Британії.

Австралійські ЗМІ повідомляють, що гідролітак належав авіакомпанії Sydney Seaplanes.

"Консульство Британії перебуває в контакті з місцевою владою в зв'язку з катастрофою гідролітака під Сіднеєм", - повідомив Форін-офіс.

Очевидець події Майлз Батист розповів телеканалу 9News, що гідролітак був приблизно за 500 метрів від нього перед тим, як впасти у воду.

"Він зробив крутий поворот направо, перекинувся, крила літака опустилися у воду, а потім і весь гідролітак пішов під воду", - розповів Батист.