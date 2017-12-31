Чоловіка, який захопив заручників у Харкові, арештували

Копирайт изображения UNIAN Image caption Заручників звільнили співробітники спецпідрозділу КОРД

Володимира Безуха, який напередодні захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові, взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Таке рішення, як передає "Укрінформ", ухвалив Київський суд Харкова.

"Суд вирішив задовольнити клопотання прокуратури щодо тримання під вартою Безуха Володимира Володимировича, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень", - оголосила суддя Валентина Божко.

Передають, що Володимир Безух у суді заявив, що не шкодує про свій вчинок.

На запитання журналістів про мотиви захоплення заручників він не відповідав або говорив: "Ви не зрозумієте".

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що зі звільненими людьми та їхніми рідними працюють психологи і медики.

Вона пообіцяла, що постраждалим нададуть усю необхідну допомогу.

Інцидент стався приблизно о 15:00 30 грудня, коли чоловік у масці зайшов на пошту на вулиці Шевченка і забарикадувався там.

Усіх заручників ввечері звільнили співробітники спецпідрозділу КОРД.

Підозрюваного затримали. Жертв і постраждалих, за офіційними даними, немає.

Силовий варіант не застосовували, розповів голова обласної поліції Олег Бех.

За його словами, одна з працівниць пошти відчинила двері, і правоохоронці зайшли всередину.

Це сталося приблизно о 20:15. Далі туди під'їхали машини швидкої, а поліція почала виводити людей.

Тепер Володимиру Безуху загрожує до 15 років в'язниці.