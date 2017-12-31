Безвіз і звільнення полонених - Порошенко назвав здобутки року

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Звільнення українських полонених та запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - ці події президент Петро Порошенко назвав у числі головних здобутків 2017 року.

В опублікованому на його сторінці у Facebook відео він також згадав про перший політ літака Ан-132, ремонт доріг, посилення українського війська, початок пенсійної, освітньої та медичної реформ.

Також голова держави вважає важливим здобутком проведення ".

Окрім того, у відео продемонстровані вагомі перемоги українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка й участь ветеранів АТО в ".

"Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що, об'єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги", - сказав президент.