В авіакатастрофі у Коста-Риці загинули 10 туристів зі США

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Дванадцять людей загинули в авіакатастрофі у Коста-Риці, десять з яких були американськими туристами, а ще двоє - місцеві пілоти.

Місцеві ЗМІ вказують, що серед загиблих туристів була сім'я з п'яти людей.

Легкий одномоторний літак Cessna 208 Caravan прямував зі столиці Сан-Хосе до курорту Пунта Ісліта.

Причини аварії поки що невідомі, проте у катастрофі ніхто не вижив.

Трагедія сталась у гірській місцевості на північному заході острова.

Президент Коста-Рики Луїс Гільєрмо Соліс підтвердив загибель людей у спеціальному зверненні.

Його попередник на посаді Лаура Чінчілла повідомила у Twitter, що один з пілотів був її кузеном.