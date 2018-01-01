Кім Чен Ин: ядерна кнопка завжди на моєму столі

Копирайт изображения Getty Images

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він завжди тримає ядерну кнопку на своєму столі, тож США "ніколи не зможуть почати війну".

У своїй новорічній промові на телебаченні він заявив, що США повністю перебувають у радіусі досяжності північнокорейської ядерної зброї. Додавши: "Це реальність, а не погроза".

Також він запропонував потенційну "оливкову гілку миру" Південній Кореї, вказуючи, що "він готовий до діалогу".

Північна Корея може надіслати свою команду на зимову Олімпіаду, вказав керівник країни.

Коли репортери оперативно запитали у президента США Дональда Трампа щодо погроз лідера Північної Кореї, той відповів: "побачимо, побачимо".

Щодо Північної Кореї у минулому році запровадили нові санкції через розвиток програми ядерної зброї та низку запусків балістичних ракет.

Також практично ізольована від світу країна здійснила шість підземних ядерних випробувань та показала ракети посиленої потужності.

Країна заявляє, що має ядерну зброю і засоби доставки, хоча деякі експерти скептичні щодо можливостей країни здійснити ядерну атаку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Двоє фігуристів від Північної Кореї потенційно можуть взяти участь у іграх у Південній Кореї

У своєму телезверненні керівник Північної Кореї наголосив на збройній програмі, заявивши, що країна має "масово виробляти ядерні боєголовки та балістичні ракети й пришвидшувати їхнє розгортання".

Але він також допустив, що відносини між Північною та Південною Кореями, які досі формально у стані війни, можуть у 2018 році покращитись.

"2018 рік є важливим для обох країн, адже Північ святкує 70-річчя створення, а Південь приймає зимову Олімпіаду", - заявив лідер КНДР.

Це стало суттєвою зміною риторики після року агресивного тону.

Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї може бути гарною можливістю показати єдність людей, а також побажав, щоб ігри були успішними.

"Представники двох Корей можуть негайно зустрітись, щоб обговорити таку можливість", - додав він.

Тільки два спортсмени з Північної Кореї кваліфікувались на ігри - це двоє фігуристів.

Північна Корея проґавила останній строк для підтвердження їхньої участі, але спортсмени досі можуть позмагатись за запрошенням Міжнародного олімпійського комітету.

За останні дні Південна Корея затримала кілька танкерів, які, попри санкції ООН, везли у Північну Кореї пальне.