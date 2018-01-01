У Китаї запрацювала заборона на торгівлю слоновою кісткою
Китай довго був найбільшим світовим ринком для слонової кістки, проте у 2018 році будь-яка торгівля кісткою чи товарами з неї тут заборонена.
Цей крок називають одним із найважливіших у намаганнях захистити світову популяцію слонів.
Захисники тварин вважають, що браконьєри вбивають близько 30 тисяч африканських слонів щороку.
Заборону на торгівлю слоновою кісткою у Китаї оголосили наприкінці 2016 року, проте це рішення почало діяти в останній день 2017 року.
Державні ЗМІ Китаю вказують, що у країні минулого року вже зафіксували падіння цін на слонову кістку на 65%.
Також у Китаї зафіксували зменшення кількості ввезеної минулого року слонової кістки на 80%.
67 офіційних фабрик та магазинів з обробки та продажу слонової кістки вже зачинились станом на березень 2017 року, а ще 105 мали зробити це до 31 грудня 2017 року.
"Відтепер, якщо продавець каже вам, що він авторизований державою, він вас обманює й свідомо порушує закон", - йдеться у мікроблозі міністра лісового господарства країни.
Агенція Xinhua повідомила, що напередодні початку дії заборони у країні провели одну з найбільших інформаційних кампаній. В агітації проти торгівлі слоновою кісткою брали участь найвідоміші зірки та спортсмени країни.
У фонді захисту дикої природи заявили, що були щасливі побачити, як зачинились двері найбільшого у світі ринку торгівлі слоновою кісткою.
Там закликали продовжувати пояснювати мешканцям Китаю, що торгівля слоновою кісткою вже незаконна.
Проте є ще одна велика проблема - закон щодо заборони торгівлі слоновою кісткою може не діяти у Гонконзі, а саме там чи не найжвавіше торгували цим товаром.
Наразі влада Гонконгу готує окреме рішення щодо заборони торгівлі слоновою кісткою у цьому регіоні.