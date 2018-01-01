У Каліфорнії легалізували вживання марихуани

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можна мати 28 грамів трави, а вдома вирощувати шість рослин

Каліфорнія стала найбільшим штатом США, де дозволили вживання марихуани без медичних рецептів.

Від 1 січня 2018 року старші 21 року люди можуть мати при собі 28 грамів наркотику або вирощувати вдома до шести кущів рослини.

Противники такого кроку кажуть, що закон може призвести до зростання кількості випадків водіння машини під дією наркотиків, а також поширення вживання трави серед молоді.

Проте бізнес вже бачить перспективи розвитку галузі на десятки мільярдів доларів.

Каліфорнійці проголосували за пропозицію легалізувати марихуану 14 місяців тому. Голосування відбулось одночасно з президентськими виборами.

Копирайт изображения AFP Image caption Медичну марихуану у Каліфорнії вже давно дозволили вживати з рецептом

У 1996 році Каліфорнія стала першим штатом, в якому дозволили вживання марихуани з медичною метою.

Зараз об'єм чорного ринку марихуани тут оцінюють у близько 5 мільярдів доларів.

Легальні покупці будуть платити державні та місцеві податки, суму яких оцінюють в один мільярд доларів щорічно.

Вживання марихуани буде заборонене у публічних місцях, під час водіння автомобіля та ближче 300 метрів до шкіл.

Донедавна вживання марихуани без медичних рецептів було дозволене в Колорадо, Вашингтоні, Орегоні, Алясці та Неваді. Відтепер доступ до легальної марихуани отримає майже кожен п'ятий американець.