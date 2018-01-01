Від Сіднея до Нью-Йорка: як світ зустрів Новий рік
Першими Новий 2018 рік зустріли мешканці тихоокеанських островів Самоа, Тонга і Кірібаті. З розмахом Новий рік відсвяткували мешканці Австралії, Нової Зеландії, Китаю Японії та Індії.
Бангкок відсвяткував Новий рік ефектним салютом над річкою Чао Прайя.
"Парад лисиць" у токійському районі Одзі традиційно передує першій новорічній молитві та збирає велику кількість туристів і місцевих мешканців.
Піротехнічне шоу у бухті Вікторія в Гонконзі напроти місцевого експоцентру.
Мешканці Сеула зустріли Новий рік із повітряними кулями, які світяться.
За грандіозним світловим шоу у австралійському Сіднеї спостерігали близько мільйона глядачів.
Салют над Сіднейською бухтою тривав 12 хвилин.
У Сінгапурі відлік хвилин та секунд до настання Нового року також супроводжували яскраві салюти.
П'ятихвилинним феєрверком зустріли Новий рік мешканці та гості новозеландського Окленда.
Індійські школярі в Амрітсарі відповідально підійшли до підготовки святкування Нового року.
Мешканці Делі зібрались для зустрічі Нового року біля монументу "Ворота Індії".
Грандіозний салют у Лондоні тривав близько 15 хвилин, загалом випустили 50 тисяч залпів.
Новорічна ніч у Нью-Йорку стала однією з найхолодніших за останні десятиліття - стовпчик термометра опустився нижче -12 градусів.
Попри холод, на Таймс-сквер вийшли десятки тисяч людей.
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