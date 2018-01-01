Від Сіднея до Нью-Йорка: як світ зустрів Новий рік

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Першими Новий 2018 рік зустріли мешканці тихоокеанських островів Самоа, Тонга і Кірібаті. З розмахом Новий рік відсвяткували мешканці Австралії, Нової Зеландії, Китаю Японії та Індії.

Бангкок відсвяткував Новий рік ефектним салютом над річкою Чао Прайя.

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"Парад лисиць" у токійському районі Одзі традиційно передує першій новорічній молитві та збирає велику кількість туристів і місцевих мешканців.

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Піротехнічне шоу у бухті Вікторія в Гонконзі напроти місцевого експоцентру.

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Мешканці Сеула зустріли Новий рік із повітряними кулями, які світяться.

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За грандіозним світловим шоу у австралійському Сіднеї спостерігали близько мільйона глядачів.

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Салют над Сіднейською бухтою тривав 12 хвилин.

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У Сінгапурі відлік хвилин та секунд до настання Нового року також супроводжували яскраві салюти.

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П'ятихвилинним феєрверком зустріли Новий рік мешканці та гості новозеландського Окленда.

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Індійські школярі в Амрітсарі відповідально підійшли до підготовки святкування Нового року.

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Мешканці Делі зібрались для зустрічі Нового року біля монументу "Ворота Індії".

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Грандіозний салют у Лондоні тривав близько 15 хвилин, загалом випустили 50 тисяч залпів.

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Новорічна ніч у Нью-Йорку стала однією з найхолодніших за останні десятиліття - стовпчик термометра опустився нижче -12 градусів.

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Попри холод, на Таймс-сквер вийшли десятки тисяч людей.

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