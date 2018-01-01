Від Сіднея до Нью-Йорка: як світ зустрів Новий рік

  • 1 січня 2018
Бангкок Копирайт изображения AFP

Першими Новий 2018 рік зустріли мешканці тихоокеанських островів Самоа, Тонга і Кірібаті. З розмахом Новий рік відсвяткували мешканці Австралії, Нової Зеландії, Китаю Японії та Індії.

Бангкок відсвяткував Новий рік ефектним салютом над річкою Чао Прайя.

Токіо Копирайт изображения Reuters

"Парад лисиць" у токійському районі Одзі традиційно передує першій новорічній молитві та збирає велику кількість туристів і місцевих мешканців.

Гонконг Копирайт изображения Reuters

Піротехнічне шоу у бухті Вікторія в Гонконзі напроти місцевого експоцентру.

Сеул Копирайт изображения EPA

Мешканці Сеула зустріли Новий рік із повітряними кулями, які світяться.

Сідней Копирайт изображения Reuters

За грандіозним світловим шоу у австралійському Сіднеї спостерігали близько мільйона глядачів.

Сідней Копирайт изображения Reuters

Салют над Сіднейською бухтою тривав 12 хвилин.

Сінгапур Копирайт изображения AFP

У Сінгапурі відлік хвилин та секунд до настання Нового року також супроводжували яскраві салюти.

Нова Зеландія Копирайт изображения Getty Images

П'ятихвилинним феєрверком зустріли Новий рік мешканці та гості новозеландського Окленда.

Індія Копирайт изображения Getty Images

Індійські школярі в Амрітсарі відповідально підійшли до підготовки святкування Нового року.

Індія Копирайт изображения Getty Images

Мешканці Делі зібрались для зустрічі Нового року біля монументу "Ворота Індії".

Берлін Копирайт изображения Reuters

Грандіозний салют у Лондоні тривав близько 15 хвилин, загалом випустили 50 тисяч залпів.

Лондон Копирайт изображения PA

Новорічна ніч у Нью-Йорку стала однією з найхолодніших за останні десятиліття - стовпчик термометра опустився нижче -12 градусів.

Нью-Йорк Копирайт изображения Getty Images

Попри холод, на Таймс-сквер вийшли десятки тисяч людей.

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