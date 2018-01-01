Між Софією та Михайлівським: як у Києві зустрічали Новий рік

  • 1 січня 2018
собор Копирайт изображения UNIAN

У Києві сотні людей зустрічали Новий 2018 рік у різдвяному містечку між старовинними Софійським та Михайлівським соборами.

салют Копирайт изображения UNIAN
рік Копирайт изображения UNIAN
ялинка Копирайт изображения UNIAN
рік Копирайт изображения UNIAN
рік Копирайт изображения UNIAN
софія Копирайт изображения UNIAN
софія Копирайт изображения UNIAN

Через проведення АТО новорічні салюти у Києві не вітаються, але у різдвяному містечку їх опівночі запускали.

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