Між Софією та Михайлівським: як у Києві зустрічали Новий рік
- 1 січня 2018
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У Києві сотні людей зустрічали Новий 2018 рік у різдвяному містечку між старовинними Софійським та Михайлівським соборами.
Через проведення АТО новорічні салюти у Києві не вітаються, але у різдвяному містечку їх опівночі запускали.
***