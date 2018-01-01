Між Софією та Михайлівським: як у Києві зустрічали Новий рік

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У Києві сотні людей зустрічали Новий 2018 рік у різдвяному містечку між старовинними Софійським та Михайлівським соборами.

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Копирайт изображения UNIAN

Копирайт изображения UNIAN

Копирайт изображения UNIAN

Через проведення АТО новорічні салюти у Києві не вітаються, але у різдвяному містечку їх опівночі запускали.

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