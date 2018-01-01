У протестах в Ірані загинули 10 людей - державне ТБ

Копирайт изображения STR/AFP/Getty Images

Десятеро людей загинули вночі в антиурядових акціях протесту в Ірані, передає державне телебачення країни.

"У подіях минулої ночі, на жаль, вбили близько 10 людей у кількох містах", - йдеться в повідомленні. Усього в протестах, які почалися в четвер, загинуло 12 людей.

Демонстрації, які починалися як протест проти корупції та економічної скрути, згодом, схоже, набули політичного забарвлення.

Акції продовжуються попри заклик президента Хасана Рухані до спокою. У неділю він наголосив, що насильство недопустиме.

Пан Рухані визнав невдоволення економічною ситуацією в Ірані, відсутність прозорості та корупцію, але захищав свої досягнення.

Президент Ірану заявив, що громадяни можуть "вільно виражати свою критику щодо діяльності уряду або проводити протести... у такий спосіб, який призведе до поліпшення умов в країні", але застеріг від насильницьких дій.

Попри це протести тривали впродовж ночі. Поліція застосовувала сльозогінний газ та водомет для розгону мітингу на площі Енгелеб в Тегерані. Також акції протесту відбулися в містах Керманшах і Хорремабад на заході країни, Шахіншахр на північному заході та в північному місті Зенджан.

Копирайт изображения STR/AFP/Getty Images

За декілька днів протестів в Ірані арештували 400 людей, зокрема 200 осіб затримали вночі в неділю у Тегерані.

Влада Ірану продовжує блокувати соцмережі, за допомогою яких, на думку чиновників, у країні організовують протести. Йдеться про додаток для повідомлень Telegram та сервіс для публікації фото Instagram.

Державні ЗМІ почали публікувати окремі відеокадри з протестів, на яких, зокрема, показано, як молоді люди нападають на банки та авто, а також спалюють прапор Ірану, повідомляє агенція AFP.

Реакція Ірану та США

Перший віце-президент Ешак Джахангірі припустив, що за протестами стоять опоненти чинної влади.

"Приводом деяких інцидентів в країні цими днями є економічні проблеми, але, схоже, за ними стоїть щось інше. Вони думають, що так вони нашкодять уряду, але від цього виграють зовсім інші люди", - сказав він, повідомляє іранський державний телеканал IRIB.

Своєю чергою США заявили, що "світ стежить" за тим, як іранська влада реагує на антиурядові протести, що пройшли в декількох містах.

У заяві Білого дому йдеться, що іранцям набридла "корупція режиму та розтрата багатства нації на фінансування тероризму".

"Іранський уряд повинен поважати права своїх громадян, в тому числі їхнє право висловлюватися. Світ стежить", - написала речниця Білого дому Сара Хакабі у Twitter.

Державний департамент США закликав всі держави "публічно підтримати іранський народ та їхні вимоги основних прав та припинення корупції".

Копирайт изображения AFP Image caption Багато хто звинувачує президента Хасана Рухані у поганому стані економіки

Як почалися протести?

Протести почалися 28 грудня в Мешхеді - другому найбільш густонаселеному місті Ірану.

Люди вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів через високі ціни, і спрямували свою лють проти президента Хасана Рухані.

У п'ятницю протести поширилися на інші міста. В Керманшаху, Решті, Ісфахані та Кумі вийшли тисячі людей. У Тегерані, як видно на кадрах в соціальних мережах, було дуже багато поліції.

Деякі з протестів переросли у демонстрації проти влади загалом, а їхні учасники закликали звільнити політичних в'язнів та покласти край насильству з боку поліції.

Ці протети стали найбільшим виявом громадської непокори з часу великих мітингів "Руху зелених" у 2009 році.