На Київщині знайшли мертвою правозахисницю

Копирайт изображения UNIAN

На Київщині знайшли мертвою 38-річну жительку с. Демидів Вишгородського району, яка зникла 3 дні тому. Тіло правозахисниці виявили у річці, повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

За повідомленням, тіло загиблої направлять на судово-медичну експертизу, щоби встановити причину смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Ім'я загиблої в поліції не називають. Але депутат від фракції БПП Мустафа Найєм уточнив, що йдеться про правозахисницю Ірину Ноздровську.

Інформація про її розшук з'явилася на сторінці Вишгородського відділу поліції ще наприкінці грудня. За повідомленням, жінка востаннє виходила на зв'язок зі своїми рідними 29 грудня.

Копирайт изображения Вишгородський відділ поліції

За інформацією пана Найєма, Ірина Ноздровська тривалий час домагалася вироку для вбивці своєї сестри Світлани, яка загинула в ДТП у 2015 році.

"Дівчину збив п'яний водій, племінник голови Вишгородського райсуду Дмитро Росошанський. Попри очевидний склад злочину, родичі домагалися справедливості понад два роки. Ірина Ноздровська, юрист за освітою, особисто вела цю справу, виступала в суді, за що неодноразово отримувала погрози з боку обвинувачуваного та його родичів ", - написав депутат у Facebook.

У червні цього року Дмитра Росошанського засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня відбулося засідання Апеляційного суду Києва щодо справи Росошанського, на якому йому відмовили в амністії.

"Під час засідання суду батько обвинуваченого пригрозив Ірині: "Ти погано закінчиш". А через два дні, у п'ятницю 29 грудня Ірина зникла. А кілька годин тому її тіло знайшли в річці Вишгородського району Київської області ", - написав Мустафа Найєм 1 січня.

За його словами, у Ірини Ноздровської залишилася донька і матір.