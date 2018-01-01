У Києві день народження Бандери відсвяткували смолоскипною ходою

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Прихильники націоналістичних організацій у Києва провели смолоскипний марш з нагоди 109-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Серед них прихильники партії "ВО "Свобода", "Правого сектору", партії "Національний корпус" та інших.

За інформацією поліції та журналістів, участь в акції взяли від 600 до понад тисячі людей.

Активісти несли прапори України, червоно-чорні прапори, а також символіку політичних партій та націоналістичних організацій.

Учасники акції зібралися у парку Шевченка, звідки вирушили центральними вулицями столиці до Майдану Незалежності, де провели віче.

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Усього віче тривало близько півгодини. Зі сцени виступили політики, активісти та історики. Після цього учасники ходи розійшлися.

Рух центральними вулицями Києва, який частково обмежували через ходу, відновили.

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Як повідом МВС у Facebook, ходу супроводжували близько 100 правоохоронців, залучені також кінологи.

За даними МВС, 1 січня у 20 регіонах України заплановано проведення 54 масових заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження Бандери, у яких візьмуть участь понад 8,4 тисяч осіб.