Новозеландці насипали острів, щоби відсвяткувати Новий рік з алкоголем

Копирайт изображения DAVID SAUNDERS Image caption Святкування на острові тривало до ранку

У Новій Зеландії компанія людей спеціально насипала острів у прибережних водах, щоб відсвяткувати Новий рік на свіжому повітрі й обійти заборону на розпивання алкоголю в громадських місцях.

Як повідомили місцеві ЗМІ, острів з'явився в неділю вдень під час відливу в гирлі річки Тайруа біля півострова Коромандел.

На ньому поставили стіл та ящик з льодом для охолодження напоїв. Під час припливу пагорб оточила вода, і присутні почали жартувати, що тепер вони знаходяться у "міжнародних водах" і, таким чином, не мають дотримуватися офіційної заборони на розпивання спиртного.

Як повідомляє новозеландський сайт stuff.co.nz, група відпочивальників провела на острівці усю новорічну ніч, звідки помилувалася і феєрверком, залишивши острів у понеділок вранці.

Влада сусіднього міста Коромандел запровадила заборону на вживання спиртного в громадських місцях у новорічні свята, і за її порушення передбачено штраф у розмірі 180 доларів США або арешт.

Однак на цю креативну ініціативу влада відреагувала з гумором.

"Оригінальна ідея - якби я був в курсі, то, можливо, і сам би до них приєднався", - заявив начальник місцевої поліції інспектор Джон Келлі, коли дізнався про насипний острів.

Однак деякі місцеві активісти кажуть, що заборона, яку запровадила влада, не працює і лише призвела до декількох арештів.