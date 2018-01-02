Екс-наречений убитої Ноздровської відмовився свідчити

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Затриманий колишній друг убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Про це він повідомив Громадському.

Чоловік скористався статтею 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе.

За його словами, він познайомився із убитою на роботі.

"Я фахівець цивільного захисту, а вона прийшла до нас працювати в юридичний відділ", - уточнив чоловік.

Він зазначив, що мав стосунки з Ноздровською із листопада 2016-го до червня 2017-го.

"У неї була така робота, яка займали весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можна нам бути разом", - розповів пан Сергеєв.

За його словами, він востаннє бачив її біля метро у серпні 2017 року.

На питання, чи має він здогадки про те, хто міг вчинити вбивство, чоловік відповів, що не має жодних припущень.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявляв його батько. Він також повідомив, що авто Віталія забрали на експертизу.

Пані Ноздровську знайшли мертвою на Київщині у понеділок. Жінка зникла за три дні до цього. Їй було 38 років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Депутат від фракції БПП Мустафа Найєм розповів, що пані Ноздровська тривалий час домагалася вироку для винуватця ДТП, у якому в 2015 році загинула її сестра Світлана.

"Дівчину збив п'яний водій, племінник голови Вишгородського райсуду Дмитро Росошанський. Попри очевидний склад злочину, родичі домагалися справедливості понад два роки. Ірина Ноздровська, юрист за освітою, особисто вела цю справу, виступала в суді, за що неодноразово отримувала погрози з боку обвинувачуваного та його родичів ", - написав депутат у Facebook.

Копирайт изображения Вишгородський відділ поліції

У червні цього року Дмитра Росошанського засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня відбулося засідання Апеляційного суду Києва щодо справи Росошанського, на якому йому відмовили в амністії.

"Під час засідання суду батько обвинуваченого пригрозив Ірині: "Ти погано закінчиш". А через два дні, у п'ятницю 29 грудня Ірина зникла. А кілька годин тому її тіло знайшли в річці Вишгородського району Київської області ", - написав Мустафа Найєм 1 січня.

За його словами, у Ірини Ноздровської залишилася донька і матір.