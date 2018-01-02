Трамп звинуватив Пакистан у брехні

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Президент Дональд Трамп заявив, що Пакистан "бреше" США, але отримує від американської влади багатомільярдну фінансову допомогу.

У своєму першому твіті в 2018 році, президент США також звинуватив Пакистан у приховуванні терористів, яких розшукують американські спецслужби.

"Вони нам нічого не дали, крім брехні та обману, думаючи про наших лідерів як про дурнів", - написав пан Трамп у Twitter.

Саме зараз у США розглядають питання, чи варто виділяти Ісламабаду понад 250 мільйонів доларів допомоги, які планували передати ще в серпні минулого року.

Як пише New York Times, такий крок США пов'язаний з очевидною бездіяльністю Пакистану щодо терористичних угруповань.

У відповідь на це міністерство закордонних справ Пакистану пообіцяло підтримати міжнародні зусилля щодо боротьби з тероризмом.

Міністр закордонних справ Пакистану Хаваджа Асіф повідомив, що його країна незабаром зробить заяву.

У серпні 2017 роки пан Асіф зустрівся в Ісламабаді з послом США і заявив, що Пакистан продовжить працювати з міжнародною спільнотою, аби "викорінити загрозу тероризму".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Держсекретар Рекс Тіллерсон також висловив невдоволення через ситуацію із Пакистаном

Однак Трамп і раніше звинувачував Пакистан у тому, що вони приховували терористів.

Американський держсекретар Рекс Тіллерсон також тисне на Пакистан, який, як вважають, підтримує талібів в Афганістані.

США є ключовим партнером Пакистану, який не є членом НАТО, але має особливий статус і отримує мільярди доларів допомоги.

Однак пан Тіллерсон вже заявив, що такий стан справ "сумнівний", якщо Пакистан не змінить ставлення до численних терористичних організацій, які знаходять собі притулок у Пакистані.