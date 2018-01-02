Сеул запропонував КНДР обговорити Олімпіаду в Пхьончхані

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр у справах національного об'єднання Республіки Корея Чо Мін Гюн

Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори в демілітаризованій зоні 9 січня. Про це заявив міністр у справах національного об'єднання Республіки Корея Чо Мін Гюн.

Високопосадовці обговорять можливу участь Північної Кореї у зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані, яка пройде в лютому.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин у новорічному зверненні до народу побажав успіху зимовій олімпіаді в Пхьончхані і висловив надію на участь північнокорейських спортсменів.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін підтримав цю заяву і доручив міністерствам у справах національного об'єднання, культури і спорту підготувати варіанти участі спортсменів із КНДР в Олімпіаді.

За даними південнокорейських ЗМІ, останнього разу переговори на рівні заступників міністрів КНДР і Республіки Корея проводили в грудні 2015 року.

"Ядерна кнопка завжди під рукою"

КНДР і Південна Корея фактично перебувають у стані війни з 50-их років. Конфлікт між країнами тоді завершився угодою про припинення вогню, а не підписанням мирного договору.

В останні роки сторони неодноразово робили спроби налагодити мирний діалог, проте однією з перешкод була ядерна програма Пхеньяна.

Торік на КНДР неодноразово накладали санкції через ракетні випробування. У 2017 році Пхеньян провів шість ядерних випробувань, на яких продемонстрував, що створює дедалі потужнішу зброю.

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Як заявив у новорічному зверненні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ядерна кнопка постійно у нього під рукою, щоб "США не змогли розв'язати війну".

При цьому він підкреслив, що використовує ядерну зброю лише в разі загрози його країні і назвав КНДР "миролюбною і відповідальною ядерною державою".

Кім Чен Ин також натякнув, що відносини між Північчю і Півднем можуть покращитися через олімпіаду.

"2018 рік - це важливий рік, і для Півночі і для Півдня. Північ відзначає 70-річчя з дня заснування, а Південь проводить Зимові олімпійські ігри", - заявив лідер КНДР.

Багато хто побачив у цих словах зміну тону, після агресивної риторики з боку КНДР.