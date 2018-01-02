Клімкін: Убивство Ноздровської - виклик для держави

Очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської є викликом для держави. Про це він написав у Twitter.

Також він заявив, що це "тест для суспільства на здатність захистити жінок-активісток, справедливість взагалі і спроможність її забезпечити".

Біля головного управління поліції Київщини кілька сотень активістів вимагали розслідувати загибель юриста Ірини Ноздровської. Про це повідомив кореспондент BBC Україна.

Протестувальники вимагають об'єктивного розслідування злочину. Зокрема, вони наполягають на створенні слідчої групи, до якої будуть залучені активісти.

Ініціативна група із 10 людей, до якої входять громадський юрист, знайомі та друзі пані Ноздровської, будуть брати участь у формуванні слідчої групи. Це має статися у вівторок до 20:00 години.

Крім того, люди біля управління поліції вважають, що справу мають вести слідчі з Києва, а не області. Вони кажуть, що це забезпечить прозорість розслідування.

До мітингувальників вийшов очільник поліції Київської області Дмитро Ценов. Він заявив, що слідча група буде створена до 20 години, і що слідство уже вивчає записи камер та опитує свідків.

Пана Ценова переривали криками.

Пані Ноздровську знайшли мертвою на Київщині у понеділок. Жінка зникла за три дні до цього. Їй було 38 років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Депутат від фракції БПП Мустафа Найєм розповів, що пані Ноздровська тривалий час домагалася вироку для винуватця ДТП, у якому в 2015 році загинула її сестра Світлана.

"Дівчину збив п'яний водій, племінник голови Вишгородського райсуду Дмитро Росошанський. Попри очевидний склад злочину, родичі домагалися справедливості понад два роки. Ірина Ноздровська, юрист за освітою, особисто вела цю справу, виступала в суді, за що неодноразово отримувала погрози з боку обвинувачуваного та його родичів ", - написав депутат у Facebook.

Копирайт изображения Вишгородський відділ поліції

У червні цього року Дмитра Росошанського засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня відбулося засідання Апеляційного суду Києва щодо справи Росошанського, на якому йому відмовили в амністії.

"Під час засідання суду батько обвинуваченого пригрозив Ірині: "Ти погано закінчиш". А через два дні, у п'ятницю 29 грудня Ірина зникла. А кілька годин тому її тіло знайшли в річці Вишгородського району Київської області ", - написав Мустафа Найєм 1 січня.

За його словами, у Ірини Ноздровської залишилася донька і матір.