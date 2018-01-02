Президента Молдови Додона тимчасово усунули з посади

Копирайт изображения Getty Images Image caption Конституційний суд Молдови тимчасово призупинив повноваження президента Ігоря Додона

Конституційний суд Молдови тимчасово припинив повноваження президента Ігоря Додона через те, що він відмовився затвердити повторно висунутих кандидатів на пости п'яти міністрів і двох віце-прем'єрів. Ці кандидатури запропонував прем'єр країни Павел Філіп.

Відповідне рішення Конституційний суд (КС) ухвалив 2 січня на вимогу депутатів від правлячої коаліції. Про це йдеться у рішення суду, що опубліковано на офіційному сайті КС.

Копирайт изображения КС Молдови Image caption Засідання Конституційного суду Молдови

Пан Додон прокоментував рішення Конституційного суду на своїй сторінці у Facebook: "Своїм сьогоднішнім рішенням КС остаточно перейшов в сіру зону демократії та правової держави. Суд вкотре підтвердив свій імідж слухняного політичного інструменту, а не конституційного органу. Це ганебне падіння для держави, яка претендує на роль демократичної"

Очільник Молдови додав: "Що стосується моєї позиції, то я ухвалив рішення не йти на поступки. Це краще, ніж потім роками пояснювати, чому був призначений на посаду той чи інший склад міністрів, які себе скомпрометували".

Саме "скомпрометованість" - і є причиною, чому пан Додон відмовився схвалювати кандидатури урядовців. Однак такі претензії лідера Молдови Суд визнав недостатньо обґрунтованими. І відповідно - в остаточному рішенні феміда визнала повторну відмову Додона затверджувати нових міністрів і віце-прем'єрів порушенням його конституційних обов'язків.

Згідно з рішенням суду, замість Додона кандидатів тепер затвердить тимчасово виконуючий обов'язки президента - спікер парламенту або прем'єр-міністр.

Це вже не перший випадок. У жовтні 2017 року за такою ж процедурою - в обхід Додона - спікер парламенту Андріан Канду, наділений повноваженнями "тимчасового президента" Молдови, підписав указ про призначення нового міністра оборони Євгенія Струза. Кандидатуру пана Струза Додон відхиляв двічі.

Як повідомляє молдовський портал TeleradioMoldova, спікер парламенту країни Андріан Канду завив, що підпише укази про призначення нових членів кабінету прем'єра Філіпа: «Конституційний як гарант Конституції сьогодні запропонував рішення інституційного блокування, яке створив президент Ігор Додон, який неодноразово приймав рішення ігнорувати норми Основного закону. Як тимчасово виконуючий обов'язки президента, я підпишу найближчим часом укази про призначення на посади міністрів і прийму у них присягу », - повідомив пан Канду.