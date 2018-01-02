Копирайт изображения EPA Image caption Біла ведмедиця Тоня народила ведмежатко 7 грудня

У берлінському зоопарку померло ведмежа білого ведмедя.

Дирекція зоопарку Tierpark повідомила, що ведмежа, народжене на початку грудня, виявили мертвим у вівторок, коли заклад відкрився для відвідувачів після святкової перерви.

У заяві зоопарку сказано, що на Новий рік тварина виглядала здоровою.

Зоопарк був закритий у неділю і понеділок.

Ведмежатко, яке народилося у восьмирічної ведмедиці на ім'я Тоня, мало 26 днів і ще не отримало імені.

Як мовиться в офіційній заяві, співробітники зоопарку виявили бездиханне тіло ведмежатка на зображення, коли у вівторок уранці перевірили вольєр білих ведмедів.

У березні 2017 року в тієї самої матері з невідомих причин померло ведмежа, якому тоді було вже чотири місяці.

Зоопарк Tierpark планує провести розтин, щоби з'ясувати причини смерті вежмежати.