Підліток у США на Новий рік убив цілу свою сім'ю

Копирайт изображения Facebook Image caption Зліва направо: Бриттані Кологі, Стівен Кологі-молодший (який уцілів), Скотт Кологі з батьками Стівеном і Ліндою Кологі

У США 16-річному підлітку висунуто звинувачення у вбивстві його батьків, сестри і літньої подруги сім'ї в новорічну ніч. Вбивство сталося в місті Лонг-Бранч у штаті Нью-Джерсі.

Офіційно влада штату не називає ім'я обвинуваченого, однак сусіди стверджують, що це Скотт Кологі. Також є інформація про те, що у хлопця - аутизм і з цієї причини він не ходив до школи.

Повідомлення про стрілянину в будинку, що приблизно за 50 км від Нью-Йорка, надійшли в поліцію в новорічну ніч, о 23:43 за місцевим часом у неділю.

Прибувши на місце, поліція виявила тіла 44-річного Стівена Кологі, 42-річної Лінди Кологі, 18-річної Бриттані Кологі і 70-річної Мері Шульц.

Місцева влада повідомила лише, що стрілянина велася з легально придбаної зброї. Про мотиви стрілка поки нічого не повідомляється.

Як очікується, підозрюваний постане перед судом найближчим часом: йому пред'являть звинувачення у вбивстві чотирьох осіб і зберіганні зброї.

Копирайт изображения Gofundme Image caption Лінда і Стівен Кологі

Крім убитих, у будинку перебували також дід підлітка і його старший брат, які в результаті стрілянини не постраждали, повідомив прокурор округу Монмут Кристофер Граміччоні.

Він також зазначив, що раніше в цій сім'ї не спостерігалося жодних випадків насильства.

Сусіди розповіли місцевим ЗМІ, що Скотт Кологі не ходив до місцевої школи - на відміну від свого старшого брата і сестри.

Копирайт изображения Gofundme Image caption Бриттані Кологі закінчила перший семестр навчання в університеті

Подруга сім'ї Вероніка Мас сказала порталу NJ.com, що Кологі були "дуже дружною сім'єю".

За її словами, Скотт із дев'яти років навчався вдома зі своєю матір'ю, бо в школі у нього були проблеми з успішністю і з нього знущалися інші учні.

"Він дуже змінився після домашнього навчання. Він вивчився читати, освоїв математику. Він опинився там, де і повинен був бути", - розповідає Вероніка.

Деякі сусіди кажуть, що спочатку прийняли звуки пострілів за залпи святкових феєрверків і не розуміли, що відбувається, доки не приїхала поліція.

Ще один друг сім'ї - Джо Ріос - сказав виданню New York Post, що зброя належала батькові підлітка, який у минулому служив в армії.

Університет Стоктона в Нью-Джерсі повідомив, що Бриттані Кологі незадовго до смерті закінчила перший семестр.