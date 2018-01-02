У Перу автобус зірвався зі скелі - є загиблі

Щонайменше 25 людей загинули, коли їхній автобус зірвався зі скелі на крутому повороті узбережного шосе на північ від столиці Перу.

З офіційних джерел відомо, що автобус пролетів з висоти 100 метрів і впав на пляж догори колесами.

Ця аварія сталася на небезпечній ділянці дороги, що відома як Curva del Diablo (диявольський поворот), у місті Пасамайо на північ від Ліми.

За словами представників компанії-перевізника, в автобусі було приблизно 50 пасажирів і число загиблих може зрости.

Ця дорога вздовж узбережжя Тихого океану має репутацію однієї з найнебезпечніших у Перу.

Перші повідомлення про ДТП містили цифру понад 40 загиблих, однак міністр транспорту Перу Діно Ескудеро згодом сказав, що наразі підтверджено загибель лише 25 людей.

Фото з місця автокатастрофи показують рятувальників за роботою і людей, які звисока дивляться на перевернутий автобус.

За словами пана Ескудеро, обставини ДТП з'ясують у межах розслідування, однак скидається на те, що автобус зіткнувся з причепом іншого транспортного засобу, внаслідок чого водій втратив контроль.

У рятувальній операції допомагає вертоліт.