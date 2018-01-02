Муфтій Єгипту підтримав заборону на біткоїни

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Криптовалюту ніхто не контролює, каже муфтій

Головний муфтій Єгипту шейх Шавкі Аллам видав фатву, що забороняє торгівлю криптовалютою на тій підставі, що біткоїни "заборонені ісламом".

За його словами, пліч-о-пліч з біткоїнами йдуть "шахрайство, обман і невігластво".

Фатва - правова позиція з якогось питання, яку формулюють представники мусульманського духовенства. Вона не має юридичної сили, однак має вплив серед вірних.

На початку 2017 року біткоїн коштував трохи менше 1000 доларів, проте до кінця року його курс виріс майже в 20 разів.

Потім - усього за тиждень - він знову втратив більше 25% вартості, викликавши побоювання, що це всього лиш фінансова бульбашка.

Як зазначив головний муфтій Єгипту, ризики в зв'язку з використанням біткоїнів можуть виникнути, оскільки ця віртуальна валюта не перебуває під наглядом жодного централізованого органу.

"Біткоїни заборонені шаріатом, оскільки вони завдають шкоди окремим особам, групам осіб або установам", - цитує фатву найбільша єгипетська газета "Аль-Ахрам".

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У серпні 2017 року в Єгипті відкрився перший майданчик для торгівлі біткоїнами, проте в грудні світська влада країни оголосила криптовалюту поза законом.

Радник головного муфтія Магді Ашор заявив в інтерв'ю виданню Egypt Today, що біткоїни використовуються "безпосередньо для фінансування терористів".

У грудні минулого року жінці в Нью-Йорку були пред'явлені звинувачення в тому, що вона займалася відмиванням біткоїнів та інших криптовалют і відправляла отримані гроші на допомогу екстремістському угрупуванню "Ісламська держава".