Київ: п'яний суддя влаштував ДТП і намагався утекти

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У Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася ДТП, учасником якої став, імовірно, п'яний суддя з Білої Церкви. Про це повідомляють ЗМІ та депутат ВР Ігор Мосійчук.

"Винуватець ДТП за попередньою інформацією суддя Києво-Святошинського суду Усатов Дмитро Дмитрович (дружина теж суддя Солом'янського суду Усатова Ірина) перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння і в кареті швидкої допомоги намагається покинути місце злочину", - написав пан Мосійчук.

За його словами, водії заблокували автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомляє Київ Оперативний на Facebook, винуватець ДТП виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Renault, який від удару вилетів у кювет і перекинувся на бік.

Водія Renault шпиталізували з травмами хребта.

"Дружина судді викликала йому ще одну швидку, яку зі "смертельно хворим" суддею заблокували небайдужі місцеві жителі і довгий час не давали поїхати з місця ДТП", - йдеться в повідомленні.