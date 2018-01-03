Син-дантист має виплатити матері $1млн за навчання і виховання

  • 3 січня 2018
Дантист Копирайт изображения Getty Images

Вищий суд Тайваню ухвалив, що син має виплатити своїй матері майже один мільйон доларів за те, що вона його виховувала і заплатила за його навчання на стоматології.

У 1997 році вона підписала зі своїм сином, якому тоді було 20 років, контракт, де було зазначено, що після закінчення інституту він платитиме їй 60% свого місячного заробітку.

Чоловік протягом декількох років відмовлявся це робити, тому його мати подала на нього в суд.

Син заявив у суді, що з моральної точки зору вимагати фінансової компенсації від дитини за його виховання - неправильно, проте суд ухвалив, що контракт має юридичну силу, і присудив йому виплатити борг разом із відсотками.

Закон про турботу

Жінка, яка проходила у справі під ім'ям "Ло", після розлучення з чоловіком одна виховувала двох синів.

У суді вона заявила, що витратила сотні тисяч доларів на оплату навчання своїх синів у стоматологічному інституті, але занепокоїлася, що вони можуть не захотіти подбати про неї у старості.

У контракті, який вони із ними підписала, компенсація за навчання склала понад 1 700 000 доларів.

За повідомленнями місцевої преси, старший син домовився із матір'ю і платитиме меншу суму. Однак молодший син стверджував, що був занадто молодий, коли підписував цей контракт, тому його слід визнати недійсним.

Він також повідомив, що після закінчення інституту кілька років працював в стоматологічній клініці своєї матері і допоміг їй заробити набагато більшу суму, ніж та, яку тепер з нього стягують.

Представниця Вищого суду пояснила BBC, що судді вважають підписаний контракт дійсним, оскільки син був уже дорослим, коли його підписував, і ніхто його до цього не примушував.

Як повідомляє кореспондент BBC Сінді Сунь в Тайбеї, відповідно до цивільного кодексу Тайваню, на дорослій дитині лежить відповідальність за добробут літніх батьків, але більшість із них не подають до суду, навіть якщо діти не піклуються про них.

Новини на цю ж тему