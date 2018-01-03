Син-дантист має виплатити матері $1млн за навчання і виховання

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Вищий суд Тайваню ухвалив, що син має виплатити своїй матері майже один мільйон доларів за те, що вона його виховувала і заплатила за його навчання на стоматології.

У 1997 році вона підписала зі своїм сином, якому тоді було 20 років, контракт, де було зазначено, що після закінчення інституту він платитиме їй 60% свого місячного заробітку.

Чоловік протягом декількох років відмовлявся це робити, тому його мати подала на нього в суд.

Син заявив у суді, що з моральної точки зору вимагати фінансової компенсації від дитини за його виховання - неправильно, проте суд ухвалив, що контракт має юридичну силу, і присудив йому виплатити борг разом із відсотками.

Закон про турботу

Жінка, яка проходила у справі під ім'ям "Ло", після розлучення з чоловіком одна виховувала двох синів.

У суді вона заявила, що витратила сотні тисяч доларів на оплату навчання своїх синів у стоматологічному інституті, але занепокоїлася, що вони можуть не захотіти подбати про неї у старості.

У контракті, який вони із ними підписала, компенсація за навчання склала понад 1 700 000 доларів.

За повідомленнями місцевої преси, старший син домовився із матір'ю і платитиме меншу суму. Однак молодший син стверджував, що був занадто молодий, коли підписував цей контракт, тому його слід визнати недійсним.

Він також повідомив, що після закінчення інституту кілька років працював в стоматологічній клініці своєї матері і допоміг їй заробити набагато більшу суму, ніж та, яку тепер з нього стягують.

Представниця Вищого суду пояснила BBC, що судді вважають підписаний контракт дійсним, оскільки син був уже дорослим, коли його підписував, і ніхто його до цього не примушував.

Як повідомляє кореспондент BBC Сінді Сунь в Тайбеї, відповідно до цивільного кодексу Тайваню, на дорослій дитині лежить відповідальність за добробут літніх батьків, але більшість із них не подають до суду, навіть якщо діти не піклуються про них.