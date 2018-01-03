Трамп до КНДР: моя ядерна кнопка більша

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Президент США Дональд Трамп похвалився, що його ядерна кнопка є "набагато більшою" і "потужнішою", аніж у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Твіт пан Трампа є реакцією на новорічне привітання лідера КНДР.

Пан Кім на початку цього тижня погрожував, що його "ядерна кнопка" завжди "під рукою".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 січня 2018 р.

Репліка пана Трампа у нетрадиційному стилі спричинила інформаційний шторм у соціальних медіа.

Але оглядачі кажуть, що американський лідер стверджує очевидне: будь-який президент США має безпосередній доступ до ядерних ресурсів, а США є найбільшою у світі країною із ядерним арсеналом.

У Північній Кореї заявляють, що також мають ядерну зброю, яка може долетіти до США. Але аналітики кажуть, що невідомо, чи зможе Пхеньян використати її під час імовірного реального конфлікту.

Багато людей в Інтернеті висловили занепокоєння щодо погроз на адресу обох лідерів.

Проте більшість коментарів у соціальних мережах зосереджені на очевидній фіксації на розмірі "кнопки", про яку говорив пан Трамп.

Під час своєї президентської кампанії пан Трамп мав суперечку з Марко Рубіо через розмір своїх рук.

Президент Трамп наполягав на тому, що опонент говорив про його руки, маючи на увазі щось інше: "Якщо вони маленькі, то й інше має бути невеликим. Я гарантую вам, що проблем із цим немає. Я гарантую".

Олімпіада

Раніше Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори про можливу участь Північної Кореї у зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані, яка пройде в лютому.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у новорічному зверненні до народу побажав успіху зимовій олімпіаді в Пхьончхані і висловив надію на участь північнокорейських спортсменів.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін підтримав цю заяву і доручив міністерствам у справах національного об'єднання, культури і спорту підготувати варіанти участі спортсменів із КНДР в Олімпіаді.

Торік на КНДР неодноразово накладали санкції через ракетні випробування. У 2017 році Пхеньян провів шість ядерних випробувань, на яких продемонстрував, що створює дедалі потужнішу зброю.

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Як заявив у новорічному зверненні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ядерна кнопка постійно у нього під рукою, щоб "США не змогли розв'язати війну".

При цьому він наголосив, що використовує ядерну зброю лише в разі загрози його країні і назвав КНДР "миролюбною і відповідальною ядерною державою".