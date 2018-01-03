Нові правила щодо посилок з-за кордону відклали

Копирайт изображения Getty Images

В Україні відклали обмеження на безподаткову пересилку товарів з-за кордону. Про це повідомляє "Голос України" із посиланням на відповідний закон.

Зміни введуть з 1 січня 2019 року, згідно з якими, один одержувач зможе отримати без мита три міжнародні посилки на місяць із товарами на суму до 150 євро кожна.

Починаючи з четвертої посилки, такі посилки будуть обкладатися ПДВ (20%), митом (10%) і акцизом.

Також запровадили зміни з 1 січня 2018 року для тих, хто ввозить товари з-за кордону.

За проектом, ввозити в багажі товари на суму до 150 євро (в аеропортах - до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, кого не було в Україні понад добу і в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин.

Про інші нововведення на 2018 рік, зокрема зростання акцизів на цигарки, - читайте тут: