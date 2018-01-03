Ірландський футболіст виграв у лотерею мільйон

  • 3 січня 2018
О'Коннор Копирайт изображения PA

Захисник "Престон Норт-Енд" Кевін О'Коннор виграв мільйон євро у лотерею

Щасливий лотерейний білет придбав його дядько у магазині в Каслбрідж, що в окрузі Вексфорд, 14 грудня.

Футболіст сказав, що ще не вирішив, куди вкладе гроші, бо планує поки що "допомагати" своїй команді піднятися у лізі.

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Image caption Щасливий білет футболісту подарував його дядько

Несподіванка сталася після того, як команда О'Коннора програла "Мідлсбро" із рахунком 2:3.

Футболіст сказав, що йому знадобиться кілька днів, аби вирішити, що робити з грошима.

Зараз йому 22, раніше він грав у складі молодіжної збірної Ірландії.

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