Ірландський футболіст виграв у лотерею мільйон

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Захисник "Престон Норт-Енд" Кевін О'Коннор виграв мільйон євро у лотерею

Щасливий лотерейний білет придбав його дядько у магазині в Каслбрідж, що в окрузі Вексфорд, 14 грудня.

Футболіст сказав, що ще не вирішив, куди вкладе гроші, бо планує поки що "допомагати" своїй команді піднятися у лізі.

Копирайт изображения NATIONAL LOTTERY Image caption Щасливий білет футболісту подарував його дядько

Несподіванка сталася після того, як команда О'Коннора програла "Мідлсбро" із рахунком 2:3.

Пропустити Twitter допис , автор: @NationalLottery A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle🎉 pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04 — The National Lottery (@NationalLottery) 2 січня 2018 р.

Футболіст сказав, що йому знадобиться кілька днів, аби вирішити, що робити з грошима.

Зараз йому 22, раніше він грав у складі молодіжної збірної Ірландії.