Пасажир Ryanair вирішив вийти з літака через крило

Копирайт изображения EPA Image caption Повідомляють, що чоловік оголосив: "Я йду через крило". А потім потяг за ручку аварійного виходу.

Пасажиру авіакомпанії Ryanair набридло чекати виходу з літака, і він, скориставшись аварійним виходом, пішов на крило.

Виліт літака, що прямував з Лондона в іспанську Малагу, затримали на годину. А в Малазі пасажирів, за повідомленнями, тримали на борту протягом 30 хвилин.

Чоловік, який, як повідомляють, був польським громадянином у віці за 50, просидів на крилі літака деякий час, а потім його умовили повернутися всередину.

Пізніше його заарештувала служба безпеку аеропорту.

На відео, зробленому іншим пасажиром, видно як чоловік спускається на край крила і чутно сміх людей.

Інцидент стався на рейсі FR8164 у перший день нового року.

Газета Daily Mail поговорила з двома іншими пасажирами того рейсу. Один із них розповів про "сюрреалізм" ситуації, коли чоловік активував аварійний вихід, заявивши: "Я йду через крило".

Водночас інший пасажир сказав, що у чоловіка була астма і йому було важко дихати.

Речник Ryanair назвав подію "порушенням правил безпеки аеропорту".

"Поліція аеропорту Малаги негайно заарештували пасажира, про якого йде мова, і оскільки це є порушенням правил безпеки Іспанії, цим займається іспанська влада", - сказав він.