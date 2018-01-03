Вбивство Ноздровської: йдуть допити, але підозри ще не висували

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська зникла 28 грудня, її тіло виявили у річці 1 січня

Правоохоронці проводять допити по справі щодо вбивства юристки Ірини Ноздровської, але підозру поки що нікому не висували. Про це розповів ВВС Україна речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Працюють слідчі та оперативники… Ми їздимо, допитуємо. Офіційні заяви щодо ходу розслідування з'являться мінімум у п'ятницю, можливо раніше", - розповів він.

Микола Жукович також відзначив, що офіційного висновку судово-медичної експертизи щодо причин смерті жінки поки що немає.

Раніше рідні та близькі Ірини Ноздровської повідомили, що на її тілі виявили ножові порізи.

"Це може бути помста… Її тримали, а потім вени перерізали й скинули в річку", - розповіла ТСН дочка загиблої Анастасія Ноздровська.

Смерть Ноздровської

Юристка та правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 28 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - до села Демидів Вишгородського району.

1 січня її тіло виявили у річці в цьому ж селі.

На наступний день поліція озвучила чотири головні версії, які розглядатиме слідство: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської.

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП

Пані Сапатинська загинула 30 вересня 2015 року, її збив автомобіль.

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський, якого згодом засудили до семи років в'язниці. Сам він свою вину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист представляла в суді інтереси своєї сім'ї.

27 грудня минулого року суд відхилив запит адвокатів Дмитра Россошанського про те, щоб їхнього підзахисного достроково звільнили з в'язниці за законом про амністію.

"Суд апеляційної інстанції врахував всі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи в суді першої інстанції, і направив матеріали справи на новий розгляд", - написала Ірина Ноздровська у своєму останньому пості на Facebook 28 грудня.

Близькі Ірини Ноздровської пов'язують її смерть саме з цією справою й заявляють, що жінці та її родині неодноразово надходили погрози від сім'ї Дмитра Россошанського, зокрема його батька.

Про це згадується й у судовому вироку по справі Россошанського - там наводяться слова Ірини Ноздровської про те, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".

У родині Россошанського ситуацію не коментують.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Активісти вимагають від поліції та прокуратури швидкого розслідування справи

Активісти створили ініціативну групу, яка має контролювати розслідування. Вони наполягли, щоб розслідування вели слідчі не з управління МВС у Київській області, яким друзі загиблої не довіряють, а з київського управління.

Згодом голова поліції Київської області Дмитро Ценов повідомив, що до оперативної групи, яка веде справу, увійшли представники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

А депутат парламенту Мустафа Найєм у вівторок ввечері повідомив, що поліція більше не розглядає серед можливих версій загибелі Ірини Ноздровської спробу зґвалтування.

"Версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті. Після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування", - написав політик у Facebook.