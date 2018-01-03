КНДР відновила телефонну лінію з Сеулом, щоби обговорити Олімпіаду

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Північна Корея відновила "гарячу лінію" з Південною Кореєю майже через два роки після того, як її відімкнули за наказом лідера Кім Чен Ина.

Сеул підтвердив, що отримав дзвінок з Пхеньяна о 15:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом) у середу.

Північнокорейський лідер раніше заявив, що він відкритий до діалогу з Сеулом та до відправлення команди КНДР на зимові Олімпійські ігри до південного сусіда наступного місяця.

Країни не проводили переговори на вищому рівні з грудня 2015 року.

Північна Корея одразу ж відімкнула канал зв'язку, відмовляючись відповідати на дзвінки, повідомляють представники Південної Кореї.

Про відновлення "гарячої лінії" повідомив один з чиновників у телевізійній заяві.

Замість старшого диктора заяву зробив голова Комітету мирного возз'єднання батьківщини Рі Сонвон. Він наголосив, що виступає "з дозволу Кім Чен Ина".

Перший дзвінок був коротким, оскільки на лінії все ще ведуть відновлювальні роботи, кажуть південнокорейські чиновники.

КНДР зазначила, що метою обох країн буде обговорення практичних питань щодо відправлення північнокорейської делегації на Зимові ігри в Пхьончхані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Південної Кореї Мун Чже Ін доручив підготувати варіанти участі спортсменів із КНДР в Олімпіаді

Що відповів Сеул?

Прес-секретар президента Південної Кореї Мун Чже Іна заявив, що відновлення цього каналу зв'язку було "дуже значним" кроком.

"Це створює середовище, де спілкування буде завжди можливе", - сказав він.

Але преса зустріла таку заяву скептично. "Новорічне звернення Кім Чен Ина - це добре прорахований крок для поглиблення внутрішнього протистояння в Південній Кореї", - написала щоденна газета JoongAng Ilbo. "Пхеньян, можливо, вирішив своїм мирним наступом купити час до завершення своєї програми ядерної зброї".

Газета Hankyoreh також застерегла: "Кім ні на крок не відступив від своєї попередньої авантюрної й твердої позиції щодо розробки ядерної зброї та ракет".

Але "дивне новорічне звернення може відкрити двері до миру", - додає видання.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зона Кесон була символом економічної співпраці Північної та Південної Корей

Де знаходиться лінія?

За даними Південнокорейського міністерства об'эднання, загалом існує 33 прямі лінії, які колись використовували Північна та Південна Корея для спілкування.

Конкретна телефонна лінія, про відновлення якої йдеться, створена в 1971 році, створена в Панмунджомі.

Це прикордонне селище знаходиться в демілітаризованій зоні. Це місце, в якому проводяться переговори між Північною та Південною Кореями.

Північна Корея припинила комунікацію за допомогою гарячою лінією в 2016 році після суперечок щодо промислового комплексу Кесон. Ця індустріальна зона була символом співпраці КНДР з Південною Кореєю. Але Сеул призупинив проект у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

Чому Олімпіада стала настільки важливою?

У новорічному зверненні до народу лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про зниження напруги та потепління "заморожених відносин Півночі та Півдня".

Він також побажав успіху зимовій олімпіаді в Пхьончхані й висловив надію на участь північнокорейських спортсменів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Кім Чен Ин сподівається на участь північнокорейських спортсменів в Олімпіаді в Пхьончхані

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін підтримав цю заяву і доручив міністерствам у справах національного об'єднання, культури та спорту підготувати варіанти участі спортсменів із КНДР в Олімпіаді.

Ще незрозуміло, чи прийме цю пропозиція Північна Корея, але відновлення "гарячої лінії" дозволить провести попередні обговорення.

За даними південнокорейських ЗМІ, останнього разу переговори на рівні заступників міністрів КНДР і Республіки Корея проводили в грудні 2015 року.

КНДР і Південна Корея фактично перебувають у стані війни з 50-их років. Конфлікт між країнами тоді завершився угодою про припинення вогню, а не підписанням мирного договору.

В останні роки сторони неодноразово робили спроби налагодити мирний діалог, проте однією з перешкод була ядерна програма Пхеньяна.

Торік на КНДР неодноразово накладали санкції через ракетні випробування. У 2017 році Пхеньян провів шість ядерних випробувань, на яких продемонстрував, що створює дедалі потужнішу зброю.