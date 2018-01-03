Нацполіція: Ноздровська померла від колото-різаних ран

Копирайт изображения FACEBOOK ІРИНИ НОЗДРОВСЬКОЇ Image caption Правозахисниця Ірина Ноздровська

Попередні дані експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської свідчать, що жінка померла від множинних колото-різаних ран. Версію про зґвалтування у поліції відкинули. Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіції Київської області Микола Жукович в коментарі УНІАН.

"Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть. На даний момент немає остаточних результатів судово-медичної експертизи. За попередньою версією, вона померла не від утоплення, а саме від колото-різаних ран", - сказав Жукович.

Керівник представник Нацполіції спростував чутки, що поширюються у соцмережах, що колишній голова Вишгородського райсуду, який є дядьком Россошанського (засудженого за скоєння ДТП, внаслідок якої загинула сестра Ноздровської у 2015 році) - нібито з родиною виїхав до Росії. "Ніхто нікуди не втікав і не виїжджав, принаймні, на вчорашній вечір".

Представник поліції додав: усі особи із кола знайомих Ноздровської, яких опитують правоохоронці, перебувають в Україні.

Тим часом перший заступник очільника МВС Сергій Яровий доручив поліції створити координаційний штаб та залучити найкращих фахівців до розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Активісти вимагають швидкого розслідування справи

Юристка та правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 28 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - до села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло виявили у річці в цьому ж селі.

На наступний день поліція озвучила чотири головні версії, які розглядатиме слідство: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської. Пані Сапатинську померла 30 вересня 2015 року, її збив автомобіль.

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський, якого згодом засудили до семи років в'язниці. Сам він свою вину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист представляла в суді інтереси своєї сім'ї.

Копирайт изображения FACEBOOK ІРИНИ НОЗДРОВСЬКОЇ Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП

27 грудня минулого року суд відхилив запит адвокатів Дмитра Россошанського про те, щоб їхнього підзахисного достроково звільнили з в'язниці за законом про амністію.

У судовому вироку по справі Россошанського - там наводяться слова Ірини Ноздровської про те, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".

У родині Россошанського ситуацію не коментують.