Бейонсе та Емінем стануть хедлайнерами Коачелли

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Триденний музичний фестиваль "Коачелла", який щороку проходить в Каліфорнії, оголосив цьогорічний список учасників заходу.

Згідно з анонсом, деякі знаменитості світу музики в квітні зберуться на дводенний фестиваль в місті Індіо, штат Каліфорнія. Організатори обіцяють повернення співачки Бейонсе як хедлайнера, а також анонсують участь співаків Емінем, The Weeknd, Cardi B та гурту Jamiroquai.

Останній великий виступ Бейонсе відбувся ще в лютому 2017 року на премії "Греммі 2017" до народження двійнят.

Чекали музичні фани і повернення співака Емінема, який після 7-річної перерви повернувся до музичної кар'єри в кінці 2017 року, випустивши свій дев'ятий студійний альбом Revival (Відродження).

Канадський виконавець The Weeknd вже не вперше виступає на "Коачеллі", проте вперше він прийме участь як хедлайнер.

А співачка Cardi B, яка також виступить на фестивалі, стала третьою виконавицею, яка дебютує з трьома композиціями в топ-10 після The Beatles та Ashanti.