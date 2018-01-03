Повстання в Ірані: генерал заявив, що "бунт" зазнав поразки

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Очільник Корпусу вартових Ісламської революції заявив про поразку "бунту" в країні, маючи на увазі хвилю антиурядових протестів, які тривають в країні шостий день.

Генерал-майор Мохамед алі Джаафарі виступив з заявою у середу, коли десятки тисяч людей вийшли на проурядові мітинги, які закликали протистояти акціям протесту.

Мітинги почалися 28 грудня минулого року у Мешхеді як протест проти підвищення цін та корупції, але згодом вони набули ширшого антиурядового забарвлення. У протестах вже загинула 21 людина.

Вони стали найбільшими акціями непокори з часів суперечливих президентських виборів у 2009 році.

Про що сказав генерал?

Генерал Джаафарі сказав: "Сьогодні ми можемо сказати, що це кінець 96 бунтам", маючи на увазі рік, що триває, - 1396 - за перським календарем.

Він зазначив, що "готовність сил безпеки та пильність людей" призвели до поразки "ворогів". Він додав, що гвардійці обмежено втручались у хід подій у трьох провінціях.

"У кожному місці було максимум 1500 людей, а число порушників не перевищувало 15 тисяч осіб по всій країні", додав генерал.

За його словами, "вороги" намагалися висунути "культурні, економічні та безпекові погрози Ісламському Ірану", - сказав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Генерал Джаафарі заявив, що кількість протестувальникі по всьому Ірану не перевищувала 15 тисяч

Його коментарі повторили заяву Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який також звинувачував так званих "ворогів", які, на думку аналітиків, стосуються США, Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Але генерал також звинуватив у протестах "колишнього офіцера". Ймовірно йдеться про екс-президента Махмуда Ахмадінежада, який останніми тижнями критикував урядовців, припускають експерти.

Як щодо мітингів?

Державне телебачення транслює деякі проурядові мітинги. Вони відбулися, зокрема, у містах Керманшах, Ілам і Горган.

На акціях деякі люди іранські прапори та портрети верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

У місті Кум учасники акції скандували: "Смерть американським найманцям".

Копирайт изображения Reuters Image caption Сотні людей взяли участь в проурядовому мітингу в місті Ахвазан

Протести ще тривають?

У ночі було декілька повідомлень про сутички, хоча важко підтвердити, що відбувається на вулицях багатьох міст, а в соціальних мережах все ще публікують відео та інші повідомлення про протести.

Державне телебачення показало стрілянину в банку та відділку поліції у центральній провінції Ісфахан, але про жертв не повідомлялося.

У столиці країни, Тегерані, уночі було менше поліції.

За одним з непідтверджених повідомлень, йшлося про смерть трьох поліцейських у провінції Західний Азербайджан.

Сутички переважно починалися після настання темряви.

За останні кілька днів під арешт потрапили понад 450 осіб, 200 з яких були арештовані в ніч на понеділок в Тегерані.

Влада повідомила, що тимчасово обмежила в країні доступ до соцмереж Telegram і Instagram. Також з деяких районів надходять повідомлення про блокування доступу до інтернету.

Як реагує Захід?

Президент США Дональд Трамп у понеділок почав жорстку словесну перепалку з іранським керівництвом, написавши в Twitter, що іранський народ "протягом багатьох років придушували, і він зголоднів за їжею і свободою".

Президент Ірану напередодні назвав Дональда Трампа "ворогом іранської нації з голови до п'ят".

Керівництво Євросоюзу закликало владу Ірану гарантувати громадянам країни право на мирні протести і заявило, що ретельно стежить за ситуацією.

Британія закликала Тегеран до конструктивного діалогу з демонстрантами.

А МЗС Туреччини заявило, що сподівається на прояв здорового глузду з боку іранської влади, щоб не допустити ескалації конфліктів.