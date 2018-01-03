Саакашвілі відмовили в особливому статусі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі в залі засідань Апеляційного суду Києва, 3 січня 2018 р.

Окружний адмінсуд Києва визнав законним рішення Державної міграційної служби про відмову Міхеілу Саакашвілі у наданні статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту.

Адвокати Саакашвілі вже пообіцяли оскаржити таке рішення, повідомляє агенція Інтерфакс.

"Ніякої екстрадиції після цього оголошення не буде. У нас є 30 днів для оскарження рішення, і ми ним скористаємося. Поки триває судовий процес, Міхеіла Саакашвілі ніхто відправити до Грузії не може", - заявив захисник пана Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

Він додав, що Грузія вже втретє направила до України запит на екстрадиційну перевірку Саакашвілі і тому ДМС має надати особливий статус для захисту саме від екстрадиції його підзахисного до Грузії.

Самого Саакашвілі в момент оголошення рішення в залі суду не було.

26 жовтня лідер "Руху нових сил" звернувся в управління ДМС України в Київській області з документами на оформлення статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту та отримав відмову.

3 листопада Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував провадження за позовом пана Саакашвілі до управління ДМС. Політик вимагав визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС у відмові в оформленні спеціального статусу. Окрім того, Саакашвілі вимагав, щоб суд зобов'язав ДМС розглянути його заяву про визнання особою, яка потребує додаткового захисту.