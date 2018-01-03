МЗС Німеччини: миротворці мають бути на всій території Донбасу

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель під час зустрічі, у Києві, 3 січня 2018 р.

Миротворча місія ООН повинна бути озброєною і перебувати на усій території окупованого Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

За словами пана Ґабріеля, якщо миротворці діятимуть лише на лінії розмежування, то це перетвориться на "новий кордон в Україні".

"Ми будемо спільно з нашими французькими колегами та іншими країнами Ради безпеки ООН працювати над тим, щоб запровадити справжню миротворчу місію ООН на Донбасі" - заявив Зігмар Ґабріель.

Пан Ґабріель сподівається, що реалістичний мандат на миротворчу місію на Донбасі може бути визначений до виборів у Російській Федерації.

Також пан Ґабріель повідомив, що у лютому може відбутися зустріч керівників МЗС країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, РФ) в ході Мюнхенської безпекової конференції.

Міністр закордонних справ Німеччини наполягає на необхідності виконання мінських домовленностей та на поверненні російських офіцерів до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

"Є небезпека того, що чим довше буде тривати конфлікт, тим сильніше його будуть розглядати як конфлікт між Україною та Росією. Але насправді це конфлікт, який стосується всією Європи" - цитує Ґабріеля агенція Інтерфакс.

Також пан Ґабріель повідомив, що скептично ставиться до поставок летальної зброї зі США.

Натомість міністр закордонних справ Україні Павло Клімкін запевнив, що американська зброя буде використовуватися лиша для реагування на провокації, а не для "підвищення температури конфлікту"

Пан Клімкін поінформував колегу про неефективність нинішнього перемир'я на Донбасі. Зокрема за останнні дні на Донбасі загинули троє військових, ще 15 бійців були поранені.