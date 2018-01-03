Польський прем’єр нарахував 1,5 мільйона українців у Польщі

Копирайт изображения Прес-служба прем’єр-міністра Польщі Image caption Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький та глава угорського уряду Віктор Орбан у Будапешті 3 січня 2018р.

Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, з яких кілька десятків тисяч - з територій, охоплених війною. Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі у Будапешті із головою угорського уряду Віктором Орбаном.

"Ми прийняли 1,5 млн українців, при цьому значна частина з них це люди, які втекли з територій, де тривають бойові дії - з Донбасу. Оцінюємо, що принаймні кілька десятків тисяч - це люди, які втекли з цих територій", - наголосив пан Моравецький.

Пан Моравецький вважає, що країни повинні самостійно вирішувати, кого до себе приймати, а кого ні. Голова польського уряду зауважив, що на заході Європи мислення країн зміщується у бік позиції, яку представляють Польща та Угорщина: необхідно надавати допомогу у місцях конфліктів, а не приймати біженців у Європі.

Натомість в Україні озвучені польським прем’єром цифри вважають завищеними.

За словами керівника консульського відділення посольства України в Польщі Світлани Крис, заяви про десятки тисяч біженців з України є виправданням перед Євросоюзом у зв'язку з небажанням Польщі дотримуватися її міграційної політики. Про це пані Крис заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це є чисто політичне питання, політичний аспект і виправдовування Польщі перед іншими країнами ЄС у тому, щоб не приймати мігрантів з інших країн міграційного ризику", - сказала вона.

Напередодні Нового року посольство України в Польщі у мережі Facebook оприлюднило статистику українців у цій країні.

Згідно з офіційними даними за 10 місяців 2017 року лише 625 громадян України зверталося з проханням надати їм міжнародний захист у Польщі. За цей же проміжок часу лише 56 громадян України отримали статус біженця та 175 осіб були визнані такими, що потребують додаткового захисту.

При цьому, станом на 1 липня 2017 року дійсні дозволи на проживання в Польщі мало більше ніж 128 тис. громадян України (з них 79 осіб мали статус біженця).

Польща і Угорщина відкидають політику ЄС щодо надання притулку біженцям. У грудні Єврокомісія подала позов до Європейського суду проти цих країн за відмову приймати у себе біженців згідно з чинними в ЄС квотами.