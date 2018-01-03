Європу накрив ураган "Елеонор"

Копирайт изображения Reuters Image caption Шторм у Мерсісайді, що на заході Англії

Ураган "Елеонор" вдарив майже по Європі, зачепивши Францію і Німеччину. До цього стихія пройшлась по Великій Британії, залишивши без електроенергії десятки тисяч будинків і викликавши перебої з транспортом.

У Франції, де пориви вітру досягали 110 км/год, через буревій постраждали дев'ятеро людей.

Копирайт изображения AFP Image caption Стихія вирує у Нормандії

На півночі Франції без електрики залишилися понад 200 тисяч будинків. Прогнозують, що буря просунеться далі в інші регіони, в тому числі на Корсику, де швидкість вітру може доходити до 200 км/год.

Погодні умови позначилися на повітряному сполученні у французькій столиці і на сході країни.

Крім того, в Парижі, де очікують пориви вітру до 100 км/год, закрили Ейфелеву вежу. На час урагану також закриті міські парки: влада побоюється, що людей може придавити гілками або цілими деревами.

Копирайт изображения AFP Image caption Наслідки стихії у Штутгарті

У французьких Альпах помер лижник, ще 15 отримали травми.

Буря пройшла майже по всій Німеччині, де їй дали ім'я "Бурглінд". Пориви вітру там сягали 120 км/год і призвели до перебоїв у роботі транспорту.

Копирайт изображения EPA Image caption Аварія потяга у Швейцарії

У Швейцарії через ураган знеструмлено 14 тисяч будинків, в Австрії в деяких районах збільшився ризик сходження лавин. У Швейцарії потяг зійшов з рейок, кілька людей отримали травми.

У Бельгії запровадили "помаранчевий" рівень небезпеки - передостанній з чотирьох. Влада просить жителів країни бути обережними і остерігатися предметів, які підняв вітер.

В аеропорту Амстердама скасували понад 200 рейсів, не їздять потяги, закриті кілька основних доріг.

Копирайт изображения EPA Image caption Великі хвилі на Женевському озері

У Великій Британії тисячі будинків залишилися без електроенергії, через ураган також постраждало транспортне сполучення.

Минулої ночі метеорологічна служба країни зафіксувала пориви вітру швидкістю до 161 км/год. Штормове попередження досі зберігається в Уельсі, Англії, майже по всій території Північної Ірландії і в деяких областях на півдні Шотландії.

Від урагану також постраждала Ірландія, якій ураган приніс повінь, транспортний колапс і інші руйнування.